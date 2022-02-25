В Тулу поездом прибыли более 500 беженцев из Донбасса

В Тульскую область прибыл первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса. Кроме того, граждане ЛНР и ДНР приезжают в Тулу самостоятельно.

Состав из 11 вагонов прибыл со станции Лихая Ростовской области на Московский вокзал Тулы. На перроне их уже ждали волонтеры, медики, сотрудники МЧС. Пассажиры выходить не спешили - сначала еще в вагонах всем измеряли температуру, а тем, у кого обнаруживались признаки простуды, делали экспресс-тесты на ковид. Впрочем, ожидание было не таким уж долгим и тягостным, поскольку вместе с медиками к гостям пришли волонтеры со сладкими подарками.

Как сообщил начальник главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов, в этом первом поезде приехали 520 человек, практически половина из них - 256 - дети. В регионе уже подготовлены 18 пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев из Донбасса. Это санатории и гостиничные комплексы. Во всех пунктах организовано дежурство сотрудников МЧС, медиков и полиции.

Покинув вагоны, пассажиры сразу же направлялись к автобусам. Некоторым потребовалась помощь волонтеров, например, вещи поднести. Приехавшие, по словам Павлова, разместятся в пунктах в Туле, Алексине и Щекинском районе. Везде им будет оказана, при необходимости, медицинская помощь, в том числе, психологическая.

Также граждане ЛНР и ДНР приезжают в Тулу и самостоятельно. Для них в Туле в гостинице "Москва" на площади Московского вокзала организован ПВР. По данным пресс-службы регионального правительства, с 20 февраля самостоятельно приехали 32 человека. Они разместились в Туле в гостинице "Москва" и в Новомосковске в гостиничном комплексе "Стрелецкая Слобода".

Для граждан, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, прибывающих в Тульскую область МЧС организована горячая линия: 8 (4872) 56-99-99.