В Воронежской области сложили оружие и сдались 20 украинских пограничников

В Воронежской области на российском пограничном контрольно-пропускном пункте 20 сотрудников управления погранслужбы Украины добровольно сложили оружие и обратились за помощью к российским коллегам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что украинские пограничники сообщили, что оказались фактически брошены своим командованием на произвол судьбы и они не желают бесполезного кровопролития.

Сейчас для военнослужащих оформляются соответствующие документы. После их оформления украинские пограничники будут отпущены домой к своим семьям.