Запущен сервис, позволяющий узнать качество воды в каждом столичном доме

Каждый москвич сможет узнать о соответствии норме качества водопроводной воды. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Для того, чтобы это узнать, нужно зайти на сайт АО "Мосводоканал" в Сервис "Качество воды в районах Москвы" и ввести название улицы и номер дома. Результат выводится в виде таблицы с актуальными показателями состояния воды, нормативами и расшифровками.

Отметим, что качеству питьевой воды уделяется пристальное внимание. Оно контролируется на всех этапах пути воды к потребителю - от водоисточников до распределительной сети.

При водоподготовке применяются новейшие технологии - системы мембранных фильтров, ультрафиолетового обеззараживания. На двух из четырех столичных станций водоподготовки уже внедрена наиболее эффективная на сегодня технология очистки - озоносорбция.

Кстати, по данным комплекса городского хозяйства, за 10 лет водопотребление в Москве сократилось почти на 30%.

Общее производство воды для жителей Москвы и ближнего Подмосковья уменьшилось более чем на 300 млн кубометров - с 1,37 млрд кубометров в 2011 году до 1 млрд в 2021 году.

При этом число потребителей ежегодно растет вместе со столицей. Как отмечают специалисты, таких результатов удалось достичь благодаря ряду мероприятий, в частности, повышению надежности инженерной инфраструктуры. За последние годы построено и реконструировано 1,2 тыс. км водопроводных сетей. Свою роль сыграл и перенос промышленных предприятий за пределы столицы. И, конечно, установка жителями счетчиков, экономичной сантехники и энергосберегающей бытовой техники.