Камчатскую чиновницу осудили за гибель ребенка от укусов собак

К двум годам лишения свободы приговорил суд заместителя начальника МКУ "Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа". Женщину признали виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Напомним, в ноябре 2020 года неподалеку от морского порта Петропавловска свора бездомных собак набросилась на восьмилетнего мальчика. Ребенок получил множественные рваные раны и скончался от большой кровопотери.

Суд установил, что несколькими месяцами ранее от горожан поступали заявки на отлов агрессивных животных в этом районе. Однако подсудимая, которая отвечала за их выполнение, отлов так и не организовала. Ее халатность в результате привела к трагедии.

Отбывать наказание чиновница будет в колонии-поселении. Приговор в законную силу пока не вступил.