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Рубрика: Происшествия

На Чукотке женщина погибла в ДТП с вездеходом

Текст: Юлия Гарднер
Фото: УМВД по Чукотскому АО Фото: УМВД по Чукотскому АО
Фото: УМВД по Чукотскому АО

На Чукотке 27-летняя женщина погибла при опрокидывании снегоболотохода. ДТП произошло 23 февраля на 27 километре автодороги Лаврентия - Лорино.

Вездеход заглох при подъеме в горку. Водитель, двигаясь задним ходом, не справился с управлением, съехал с пути, из-за чего машина опрокинулась.

В салоне находились пятеро пассажиров. Четверо из них отделались испугом, а вот жительница села Лаврентия получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

"Водитель освидетельствован, трезв. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится на сайте окружного УМВД.

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В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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