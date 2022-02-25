На Чукотке женщина погибла в ДТП с вездеходом

На Чукотке 27-летняя женщина погибла при опрокидывании снегоболотохода. ДТП произошло 23 февраля на 27 километре автодороги Лаврентия - Лорино.

Вездеход заглох при подъеме в горку. Водитель, двигаясь задним ходом, не справился с управлением, съехал с пути, из-за чего машина опрокинулась.

В салоне находились пятеро пассажиров. Четверо из них отделались испугом, а вот жительница села Лаврентия получила телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

"Водитель освидетельствован, трезв. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится на сайте окружного УМВД.