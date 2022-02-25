На Дальнем Востоке озвучили прогнозы на лососевую путину-2022

По данным рыбохозяйственной науки, лососевая путина на Дальнем Востоке в 2022 году может стать худшей за последние 12 лет. Объем вылова ожидается в районе 264 тысяч тонн. На фоне 539 тысяч, добытых в 2021 году, цифры выглядят более чем скромно.

Камчатский край - самый лососевый регион ДФО. Но и здесь говорят о введении ограничений. Иначе рыба не сможет беспрепятственно попасть на нерестилища. Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Как отмечает руководитель департамента анадромных рыб России ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ВНИРО) Альбина Канзепарова, успех или неуспех любой красной путины определяет горбуша - этот вид лосося дает до половины уловов. В 2022 году добыча горбуши может составить 133 тысячи тонн, самый низкий показатель за последние десять лет.

При этом ученые предлагают не впадать в пессимизм и вспомнить, что уловы лосося всегда отличались волатильностью, и раньше вообще добывали намного меньше.

- Справедливости ради стоит отметить, что вылов горбуши менее 200 тысяч тонн в четные годы стал восприниматься нами как нечто негативное после урожайных 2012, 2016 и особенно 2018 годов. Но такие уловы случались только в предшествующем десятилетии, и никогда ранее. То есть к ним нас при­учили всего три четных года, - напомнила Альбина Канзепарова, добавив, что прогноз практически всегда ниже фактического результата, что дает основание ожидать улов процентов на 20 выше, чем сейчас обещает наука.

К тому же исследования продолжаются, и директор ВНИРО Кирилл Колончин пообещал представить в конце марта на Дальневосточном научно-промысловом совете (ДВНПС) более точный прогноз. Не исключено, что после корректировки он станет оптимистичнее - до 190 тысяч тонн горбуши и 321 тысячи тонн всех видов лососей.

Как бы то ни было, уже ясно, что путина будет сложной не только из-за небольших уловов, но и потому, что на их фоне окажутся заметнее проблемы сохранения ресурса.

Третий год подряд в преддверии красной путины регионы готовят стратегии вылова, где стараются учесть самые разные нюансы.

В нынешнем году даже в самом "лососевом" регионе ДФО - Камчатском крае - говорят о введении ограничений. Впрочем, были они и в 2021-м. Отраслевая наука предлагает повторить опыт прошлого года и оставить пропускные дни, дав возможность производителям беспрепятственно попасть на нерестилища. Ученых поддержал губернатор региона Владимир Солодов.

Успех или неуспех любой лососевой путины определяет горбуша. В 2022 году ее добыча может составить 133 тысячи тонн, самый низкий показатель за последние десять лет

- Мы исходим из приоритетного сохранения водных биоресурсов. Планируется, что будут введены серьезные ограничения промышленного рыболовства в Авачинской губе и Авачинском заливе, в частности на реках Паратунка, Авача, где рыболовство будет вестись только в рамках традиционной деятельности. Также промышленный лов будет ограничен на реке Опала, дополнительное регулирование введут в бассейне реки Камчатка и ряде других. Само регулирование - традиционное, и рыбаки, и научное сообщество оценивают его как оптимальное: это введение проходных дней исходя из фактического пропуска рыбы для воспроизводства, - пояснил он.

По его словам, в прошлом году Камчатский край обеспечил один из лучших уровней пропуска рыбы на нерестилища для воспроизводства по рекам Камчатка и Озерная, где пропуск составил около двух миллионов особей.

Задуматься об ограничениях (и в куда больших масштабах) предлагают также в Сахалинской области и Хабаровском крае.

Островной регион, традиционно второй в округе по уловам красной рыбы в этом году сможет добыть минимум 87 тысяч тонн горбуши, кеты, нерки, кижуча и симы.

Между тем руководитель общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын обращает внимание на данные государственного мониторинга, который показывает, что крупнейшие и наиболее важные нерестовые реки - Тымь, Поронай, Найба, Лютога, составляющие более 40 процентов нерестового потенциала Сахалина, заполняются горбушей штучно и практически перестали вносить вклад в ее воспроизводство.

- Кроме того, в сезон наиболее активного нереста 2021 года "Эковахта" обследовала 27 наиболее важных рек юго-запада Сахалина и обнаружила там единичные экземпляры горбуши, при том что еще несколько лет назад этот район давал уловы в тысячи тонн, - замечает он.

Лисицын напоминает, что в последние годы ограничения вводились в целых промысловых районах, но горбуши, а теперь еще и кеты, все равно становится меньше. По его мнению, нужно что-то менять в управлении лососевым хозяйством региона.

В Хабаровском крае ситуация вообще выглядит драматично. Согласно предложенной здесь стратегии, в связи с неблагоприятными прогнозами сохранится запрет на добычу горбуши и летней кеты в реке Амур, а также на добычу лососей и гольцов в реке Тумнин. Предлагается сократить сроки окончания вылова осенней кеты, ограничить размеры орудий лова, местами вообще запретить плавные сети, а также увеличить количество проходных дней.

Путина будет сложной не только из-за небольших уловов, но и потому, что на их фоне окажутся заметнее проблемы сохранения ресурса

При этом экологи настаивают на куда более радикальных мерах. Так, WWF России вместе с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края и партнерами требуют провести общественные обсуждения стратегии промысла тихоокеанских лососей в Хабаровском крае в 2022 году. При этом принять в расчет результаты независимого обследования нерестилищ при определении рекомендованного объема вылова в Амуре осенней кеты, запасы которой быстро сокращаются. Экологи отмечают, что на естественное снижение подходов лососей, которое началось в 2017 году, наложился чрезмерный легальный и нелегальный промысел. С 2018 года волонтеры Ассоциации КМНС Хабаровского края при поддержке Амурского филиала WWF России вместе с независимыми ихтиологами обследуют притоки Амура. Норма заполнения нерестилищ - около 50 лососей на 100 "квадратов" нерестилищ. В 2018-2020 годах на этой площади было зафиксировано 0,1-2,6 экземпляра, а в 2021 году в Амгуни, Анюе, Тунгуске, Горине и Гуре рыбы не было вообще.

- Четыре года мы следим за результатами общественного мониторинга на нерестилищах и бьем тревогу. Пора всем посмотреть правде в глаза и перестать себя обманывать: рыбы на нерестилищах нет. WWF России требует как минимум на четыре года закрыть промышленный лов осенней и летней кеты в бассейне реки Амур для восстановления их воспроизводства. Пока в низовьях Амура и в Амурском лимане успевают добывать кету в промышленном масштабе, до нерестилищ на притоках рыба просто не доходит. И это явные признака перелова и недостатков в управлении промыслом. Пора менять приоритеты и ставить на первое место необходимость сохранения воспроизводства лососей, - уверена Ольга Чеблукова, координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России.

Между тем в марте на ДВНПС помимо обновленного прогноза планируется представить и обновленные региональные стратегии лова лососевых, которые Кирилл Колончин посоветовал обсудить и согласовать со всеми заинтересованными объединениями.