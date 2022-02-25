На Сахалине с оторвавшейся льдины сняли 70 рыбаков

Спасатели сняли со льдины, отколовшейся у берега Сахалина, более 70 рыбаков-любителей.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном ГУ МЧС, спасательная операция продолжается. На льдине в момент отрыва находились примерно 250 человек.

Людей на берег доставляют спасательное судно на воздушной подушке, три лодки МЧС, а также две лодки от администрации Долинского района.

Напомним, ЧП произошло в Долинском районе сегодня днем неподалеку от села Стародубское. В полутора километрах от берега образовалась трещина. На оторвавшейся льдине были рыбаки-любители.