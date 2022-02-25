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25.02.2022 09:46
Рубрика: Власть

Почему механизмы ТОР до сих пор не стали достаточно эффективными

Текст: Ольга Журман
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 41(8689)
Счетная палата РФ проанализировала результативность работы территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), сообщив о проблемах, которые тормозят реализацию инвестпроектов.

Одним из наиболее значимых выводов аудиторов стал такой: стратегические цели деятельности этих институтов не определены в госпрограмме ДФО, а ключевые показатели эффективности их работы не коррелируют с национальными целями развития Российской Федерации и Дальнего Востока в частности.

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Большинство созданных ТОР и СПВ уже прошли начальный этап и вносят вклад в экономику округа. В регионе 22 территории опережающего развития, в которых работают 435 резидентов. Но из всей площади ТОР освоено 0,009 процента, под строительство отдано всего 18,1 тысячи гектаров, или 0,06 процента отведенной территории. К тому же ключевые показатели эффективности этих экономических режимов определены Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) и ВЭБ.ДВ только на 2021 год. К декабрю 2021-го не были утверждены пять из 22 планов развития, а в отношении свободного порта Владивосток перспективное планирование вообще не предусмотрено. То есть никто не знает, к чему стремиться дальше. В целом инструменты мониторинга работы ТОР не включают в себя показатели, характеризующие качество изменений социальной сферы и условия жизни населения округа.

По данным минвостокразвития России, по показателям эффективности ТОР, существующих пять - шесть лет, наименее результативными определены "Амуро-Хинганская", "Михайловский" и "Надеждинская".

Сферы деятельности КРДВ и ВЭБ.ДВ дублируются, считают в Счетной палате РФ, и модель их взаимодействия не определена. Так, инвесторов ищут оба института, а найдя, ставят себе в заслугу одного и того же резидента. С последними тоже не все гладко: они не торопятся исполнять условия соглашения, а законодательство не предусматривает ответственности за это. На Дальнем Востоке, по мнению сотрудников контрольного ведомства, в принципе отсутствует системное отслеживание реализации инвестпроектов от подписания соглашения о намерениях до запуска реального производства и выпуска продукта.

- Перед новыми инвестпроектами, претендующими на господдержку, не поставлены задачи по обеспечению качества создаваемых рабочих мест. Причем раньше в госпрограмме ДФО такой показатель был, но затем его исключили, - отмечает аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

Если говорить о поступлениях средств в бюджеты всех уровней, дальневосточные ТОР пока не приносят эффекта. Между тем объем выпадающих доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, обусловленный режимом ТОР, согласно оценке минфина России за 2017-2024 годы составит 24,6 миллиарда рублей, а режимом СПВ - 12,4 миллиарда.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Сохраняются низкие доступность и востребованность программ финансовой поддержки резидентов ТОР и СПВ. Реализуемый с 2021 года при участии КРДВ механизм субсидирования кредитов, полученных резидентами в российских банках по льготной ставке, мало востребован. К 1 декабря 2021 года на таких условиях использовано лишь 17,1 процента общего объема утвержденных расходов федерального бюджета.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков с выводами аудиторов согласился.

- Мы принимаем замечания Счетной палаты. Задействуем все необходимые меры для того, чтобы работа нашей системы была еще более эффективной и вела к повышению качества жизни дальневосточников, - заявил он.

Прямая речь

Юрий Авдеев, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук:

- Выводы Счетной палаты должны стать серьезным поводом для рефлексии с участием академической, отраслевой науки и бизнеса. Еще есть время, чтобы к очередному ВЭФ подготовить предложения, действительно позволяющие изменить ситуацию к лучшему. Хочется посоветовать, во-первых, среди необходимых мер предусмотреть изучение плана ГОЭЛРО, опыта его разработки и анализа того, что обеспечивало эффективность достигнутого результата. Во-вторых, надо ответить на вопрос, почему не сработали меры, предусмотренные ФЗ "Об особых экономических зонах в РФ" 2005 года, и какие ошибки того времени повторились в законах о ТОР и СПВ.

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