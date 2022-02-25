Радионова: Севшее на мель в Приморье судно может загрязнить акваторию

Новости

ЦБ: Деньги в банках под санкциями можно забрать в валюте счета 07:57
Рубль на открытии биржевых торгов укрепился к доллару и евро 07:36
Росавиация пригрозила Британии ответом на санкции против "Аэрофлота" 07:21
Макрон пообещал ускорить размещение французских военных в Румынии 06:35
Зеленский подписал указ о создании ставки верховного главнокомандующего 06:27
ЕС продлил действие персональных санкций против Беларуси на год 06:11
Теплоход с пассажирами на неделю застрял у Кунашира из-за шторма 05:46
Экс глава Еврокомиссии: Санкции в отношении России дорого обойдутся Европе 04:58
Канада ввела санкции в отношении российских компаний и физлиц 04:47
Карнеги-холл отменил концерты с участием Гергиева и Мацуева в США 04:35
В крымском парламенте поблагодарили военных РФ за прорыв водной блокады 04:07
Хакеры Anonymous взяли на себя ответственность за атаку на сайт телеканала RT 04:00
Венесуэла осудила санкции против России 03:15
Вильфанд пообещал россиянам пять аномально теплых дней 03:13
Япония заморозит выдачу виз россиянам и ограничит экспорт 03:00
Посол РФ Антонов: Россия ответит на высылку российского дипломата из США 02:20
Определились потенциальные соперники "Спартака" в 1/8 финала Лиги Европы 02:03
ЦБ и кабмин окажут поддержку попавшим под санкции банкам 01:33
"Зенит" завершил выступление в Лиге Европы 01:15
В Горловке в результате обстрелов ВСУ погибли 2 человека, 6 получили ранения 01:00
СК зафиксировал попадание 14 снарядов на территорию Ростовской области 00:54
В ЕС согласовали дополнительные санкции против России 00:27
Сбербанк заявил, что продолжает работать в обычном режиме 00:26
Власти Украины не будут выпускать за пределы страны мужчин 18-60 лет 00:09
Постпредство РФ: Заявления ЮНЕСКО о ситуации на Украине выходят за рамки мандата организации 24.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 07:56
Рубрика: Происшествия

Радионова: Севшее на мель в Приморье судно может загрязнить акваторию

Текст: Ольга Журман

Судовладелец севшего на мель у берегов Приморья контейнеровоза Rise Shine не принимает никаких мер, чтобы не допустить возможного загрязнения морской акватории. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она опасается, что в случае ухудшения погодных условий аварийное судно может нанести вред окружающей среде.

"За эти 3,5 месяца служба 87 раз проводила выездные обследования, в том числе с применением беспилотника. К счастью, загрязнения нефтепродуктами акватории залива и береговой линии не обнаружено. А ведь судно было повреждено, и за это время судовладелец не предпринял никаких попыток помешать возможному загрязнению окружающей среды", - написала глава ведомства в Instagram.

Севший на мель еще осенью контейнеровоз Rise Shine по-прежнему находится в заливе Восток у берегов Находки. Инспекторы Росприроднадзора не раз брали пробы воды в районе кормы и бака судна, а также возле отмели. Загрязняющих веществ в них выявлено не было.

С севшего на мель в Приморье судна откачали 95 тонн топлива

Владельцу Rise Shine три раза посылались требования о снятии судна с мели, такие же требования отправлены в адрес полномочного посла Республики Панама и генконсула КНР во Владивостоке, поскольку экипаж судна из Китая.

Справка "РГ"

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы сел на мель в районе Находки 9 ноября 2021 года. Судно прибыло из Китая. 14 членов экипажа вертолетом были эвакуированы на берег, а затем отправлены на родину.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

На борту сухогруза находятся около 200 контейнеров с товарами народного потребления весом более 1,6 тысячи тонн. Машинное отделение затоплено, есть трещина по корпусу, но топливные танки не повреждены. Морская спасательная служба провела работы по откачке топлива.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Власть Работа власти Госуправление Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Росавиация пригрозила Британии ответом на санкции против "Аэрофлота"
Посол РФ Антонов: Россия ответит на высылку российского дипломата из США
Путин рассказал Макрону о причинах спецоперации на Украине
ЦБ и кабмин окажут поддержку попавшим под санкции банкам
Личный опыт: Как бабушку пытались обмануть мошенники и что из этого вышло
СК возбудил дело по факту обнаружения на Донбассе останков 295 гражданских лиц