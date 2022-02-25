Радионова: Севшее на мель в Приморье судно может загрязнить акваторию

Судовладелец севшего на мель у берегов Приморья контейнеровоза Rise Shine не принимает никаких мер, чтобы не допустить возможного загрязнения морской акватории. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она опасается, что в случае ухудшения погодных условий аварийное судно может нанести вред окружающей среде.

"За эти 3,5 месяца служба 87 раз проводила выездные обследования, в том числе с применением беспилотника. К счастью, загрязнения нефтепродуктами акватории залива и береговой линии не обнаружено. А ведь судно было повреждено, и за это время судовладелец не предпринял никаких попыток помешать возможному загрязнению окружающей среды", - написала глава ведомства в Instagram.

Севший на мель еще осенью контейнеровоз Rise Shine по-прежнему находится в заливе Восток у берегов Находки. Инспекторы Росприроднадзора не раз брали пробы воды в районе кормы и бака судна, а также возле отмели. Загрязняющих веществ в них выявлено не было.

Владельцу Rise Shine три раза посылались требования о снятии судна с мели, такие же требования отправлены в адрес полномочного посла Республики Панама и генконсула КНР во Владивостоке, поскольку экипаж судна из Китая.

Справка "РГ"

Контейнеровоз Rise Shine под флагом Панамы сел на мель в районе Находки 9 ноября 2021 года. Судно прибыло из Китая. 14 членов экипажа вертолетом были эвакуированы на берег, а затем отправлены на родину.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

На борту сухогруза находятся около 200 контейнеров с товарами народного потребления весом более 1,6 тысячи тонн. Машинное отделение затоплено, есть трещина по корпусу, но топливные танки не повреждены. Морская спасательная служба провела работы по откачке топлива.