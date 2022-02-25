Теплоход с пассажирами на неделю застрял у Кунашира из-за шторма

Штормовавший неделю у острова Кунашир пассажирский теплоход "Адмирал Невельской" отправился на Сахалин в обход Хоккайдо, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

"В связи с тяжелой ледовой обстановкой в южной части Охотского моря и невозможностью прохода судов через пролив Лаперуза, в целях безопасной и гарантированной доставки пассажиров и грузов в порты назначения теплоходы "Адмирал Невельской" и "Павел Леонов" направлены по альтернативному пути через Сангарский пролив", - говорится в сообщении.

Ожидается, что утром 27 февраля "Адмирал Невельской" придет в сахалинский порт Корсаков, а "Павел Леонов" - в порт Южно-Курильск на Кунашире.

19 февраля "Адмирал Невельской" взял на борт пассажиров в Южно-Курильске, чтобы доставить в порт Корсаков. Но у Кунашира разразился мощный шторм. Судно ожидало улучшения погоды на внешнем рейде Южно-Курильска.

Спустя несколько дней выяснилось, что Кунаширский пролив забит 10-балльным льдом, в проливе Екатерины сильное волнение, а в южной части Охотского моря сложная ледовая обстановка. Пройти на Сахалин невозможно. "Адмирал Невельской" был вынужден вернуться и встать на якорь у мыса Ремонтный у Кунашира.