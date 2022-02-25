ТОФ защитил пункт базирования на Камчатке от "вражеского" авиаудара

Новости

В крымском парламенте поблагодарили военных РФ прорыв водной блокады 04:07
Хакеры Anonymous взяли на себя ответственность за атаку на сайт телеканала RT 04:00
Венесуэла осудила санкции против России 03:15
Вильфанд пообещал россиянам пять аномально теплых дней 03:13
Япония заморозит выдачу виз россиянам и ограничит экспорт 03:00
Посол РФ Антонов: Россия ответит на высылку российского дипломата из США 02:20
Определились потенциальные соперники "Спартака" в 1/8 финала Лиги Европы 02:03
ЦБ и кабмин окажут поддержку попавшим под санкции банкам 01:33
"Зенит" завершил выступление в Лиге Европы 01:15
В Горловке в результате обстрелов ВСУ погибли 2 человека, 6 получили ранения 01:00
СК зафиксировал попадание 14 снарядов на территорию Ростовской области 00:54
В ЕС согласовали дополнительные санкции против России 00:27
Сбербанк заявил, что продолжает работать в обычном режиме 00:26
Власти Украины не будут выпускать за пределы страны мужчин 18-60 лет 00:09
Постпредство РФ: Заявления ЮНЕСКО о ситуации на Украине выходят за рамки мандата организации 24.02.2022
Минтранс открыл горячую линию из-за закрытия аэропортов на юге РФ 24.02.2022
Путин рассказал Макрону о причинах спецоперации на Украине 24.02.2022
Украина утратила контроль над островом Змеиный 24.02.2022
РПЛ сообщила о переносе двух матчей 19-го тура РПЛ 24.02.2022
В Сирии поддерживаемая США оппозиция силой загоняет людей в свои ряды 24.02.2022
Британский авиарегулятор запретил "Аэрофлоту" рейсы в страну 24.02.2022
США ввели санкции против ряда банков из РФ 24.02.2022
В отношении девушки, бросившей "коктейль Молотова" в полицию, возбудили дело 24.02.2022
В ЛНР снизилась интенсивность обстрелов 24.02.2022
Володин поблагодарил Никарагуа за поддержку решения о признании ДНР и ЛНР 24.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 04:05
Рубрика: Власть

ТОФ защитил пункт базирования на Камчатке от "вражеского" авиаудара

Текст: Ольга Журман

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели тренировку по прикрытию пункта базирования на Камчатке от средств воздушного нападения условного противника, сообщила пресс-служба ВВО по ТОФ.

"Вражеская" авиация совершила налет на пункт постоянной дислокации сил ТОФ, где уже находился отряд кораблей, зашедший туда после учения в Охотском море и Авачинском заливе - такова легенда учения.

Расчеты противовоздушной обороны кораблей отработали алгоритм действий при отражении условного воздушного удара. Личный состав с помощью средств ПВО вовремя обнаружил и взял на сопровождение имитированные цели, а при входе воздушных объектов в зону поражения средств ПВО "уничтожил" их.

Цели были обозначены электронным способом, а учение проводилось в соответствии с планом боевой подготовки флота. В нем участвовали экипажи корветов "Гремящий", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также фрегата "Маршал Шапошников".

Субмарину США обнаружили самолеты и подлодка ТОФ
В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Посол РФ Антонов: Россия ответит на высылку российского дипломата из США
Путин рассказал Макрону о причинах спецоперации на Украине
ЦБ и кабмин окажут поддержку попавшим под санкции банкам
В крымском парламенте поблагодарили военных РФ прорыв водной блокады
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД