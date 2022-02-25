ТОФ защитил пункт базирования на Камчатке от "вражеского" авиаудара

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели тренировку по прикрытию пункта базирования на Камчатке от средств воздушного нападения условного противника, сообщила пресс-служба ВВО по ТОФ.

"Вражеская" авиация совершила налет на пункт постоянной дислокации сил ТОФ, где уже находился отряд кораблей, зашедший туда после учения в Охотском море и Авачинском заливе - такова легенда учения.

Расчеты противовоздушной обороны кораблей отработали алгоритм действий при отражении условного воздушного удара. Личный состав с помощью средств ПВО вовремя обнаружил и взял на сопровождение имитированные цели, а при входе воздушных объектов в зону поражения средств ПВО "уничтожил" их.

Цели были обозначены электронным способом, а учение проводилось в соответствии с планом боевой подготовки флота. В нем участвовали экипажи корветов "Гремящий", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также фрегата "Маршал Шапошников".