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25.02.2022 10:16
Рубрика: Общество

Турпоток в приморский заповедник вырос в десять раз

Текст: Инна Глебова
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 41(8689)
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник в Приморском крае посетили в 2021 году 4,3 тысячи человек. Это немало. Чтобы природоохранная территория смогла без ущерба для себя принять столько гостей, понадобилась предварительная целенаправленная и продуманная работа.

- За восемь лет количество туристов выросло в десять раз, - говорит директор природоохранного учреждения Светлана Сутырина. -Такому темпу способствовало развитие туристической инфраструктуры.

По ее словам, при поддержке партнеров - АНО "Центр Амурский тигр" и WWF России - удалось оборудовать гостевой дом и шесть маршрутов длиной более 150 километров. А в прошлом году в центральной усадьбе заповедника в поселке Терней открылась экспозиция "Музей природы". Она привлекает туристов и пользуется популярностью среди жителей поселка.

60 процентов гостей заповедника - жители юга Дальнего Востока. Специально для них уже в этом году готовятся запустить новые тематические фототуры выходного дня.

Логичен вопрос: "А как найти баланс между сохранением природы и привлечением туристов?". Но дело в том, что туристический кластер занимает лишь пять процентов территории заповедника. Вокруг него - дикая уссурийская тайга, охраняемая от человеческого вмешательства.

Экотуризм дает местным жителям возможность дополнительного заработка, а охрана природы становится для них выгодной

- Туризм для нас - это в первую очередь форма экологического просвещения и вовлечения жителей близлежащих поселков в природоохранную деятельность. В первом случае мы руководствуемся правилом "нельзя полюбить по фотографии" и убеждены, что, пройдя заповедными тропами, можно по-настоящему проникнуться природоохранными идеями. Во втором варианте экологический туризм приносит преференции местным жителям в качестве дополнительного заработка, а охрана природы становится для них выгодной, - подчеркивает Светлана Сутырина.

Что такое дополнительный заработок для жителей поселка?

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- Люди не всегда понимают, почему мы не строим гостиницы на заповедной территории, не ставим здесь киоски с гамбургерами. Но для нас главная цель - не прибыль. И обслуживание туристов, их размещение, питание мы отдаем на откуп населению района, - объясняет директор заповедника.

Например, один из предпринимателей в Тернее пять лет назад открыл первую гостиницу с кафе. Она появилась именно потому, что негде было размещать приехавших на экскурсии - раньше их устраивали в домах местных жителей, на летних кухнях.

Справка "РГ"

Сихотэ-Алинский государственный биосферный природный заповедник - самый большой из расположенных в Приморском крае. Его площадь - 401600 гектаров, включая 2900 гектаров акватории Японского моря. Заповедник стал первой в России и второй в мире ООПТ, прошедшей сертификацию тигриных место­оби­таний CA|TS. Этому он обязан достижениями в охране и изучении своей главной гордости - амурского тигра. Кроме того, здесь обитают и другие виды животных, включенных в Красную книгу РФ.

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