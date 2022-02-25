В Якутии решили вернуться к практике северного завоза 30-летней давности

В навигацию-2022 доставка грузов в якутскую Арктику будет осуществляться по проверенной годами схеме - через Северный морской путь. Путь из Санкт-Петербурга в Черский (административный центр Нижнеколымского района) займет 20-25 суток.

С Кубани в Якутию

На лето запланированы два рейса на судне СТК-1012 АО "Якутоптторг", которое с 2003 года отвечает за доставку социально значимых продуктов в арктические районы. По морю в Тикси и Черский намерены доставить три тысячи тонн продуктов - это половина планового объема завоза грузов компании в навигацию. Если будут подписаны договоры о закупке продовольствия напрямую у производителей Кубани, судно встанет под загрузку в Краснодаре уже в середине июня.

Сегодня завоз продуктов в Арктику идет в два этапа: летом по железной дороге до Нижнего Бестяха (поселок напротив Якутска на правом берегу Лены) и оттуда в районы судами класса "река-море", зимой - на машинах по автозимникам. В навигацию-2021 суда Ленского объединенного речного пароходства доставили около девяти тысяч тонн социально значимых продуктов: крупы, муку, растительное масло... Однако эти объемы закрывают потребность местных жителей в продуктах не более чем на 30 процентов. Остальное завозят предприниматели, но так как их транспортные расходы не субсидируются, цены получаются заоблачные.

- Дешевле всего продукты у нас летом, в период навигации, - рассказывает жительница поселка Зырянка Верхнеколымского района Елена Котовская. - Самые доступные цены - на базе "Якутоптторга". Например, килограмм бананов стоит 250-300 рублей, а в магазинах - 480-500. Но закупают на этой базе все: предприниматели берут помногу, а остальные могут простоять в очереди несколько дней. Зимой фрукты-овощи есть не всегда, потому что в это время их везут только частники. Иногда бывает, что во всем поселке закончится, скажем, лук - тогда коммерсанты, у которых запас остался, взвинчивают цены до 280 рублей.

Севморпуть - это полдела

В рамках северного завоза ведется обеспечение всем необходимым - от продуктов до зап­частей, стройматериалов и топлива - жителей 13 арктических районов Якутии, где проживают около 68 тысяч человек. Практика завоза грузов в Арктику по СМП применялась до 1990 года: продукты и товары в Тикси, Зеленый Мыс и Черский доставляли более 20 судов.

В рамках северного завоза всем необходимым обеспечивают жителей 13 арктических районов Якутии, где проживают около 68 тысяч человек

- В советские годы по Севморпути в каждый район завозили от 300 до 600 тонн картофеля, - говорит вице-спикер парламента Якутии Виктор Губарев. - Сегодня столько же поступает во все 13 районов. Но доставкой по Севморпути северный завоз не ограничивается - это только полдела. Чтобы довезти груз до конечных пунктов, необходимо уделить внимание повышению судоходности северных рек: Индигирка, Лена, Яна мелеют. Помощь федерального центра в этом деле не помешает. К тому же весь необходимый объем грузов доставить по Севморпути не получится. Для поддержания стабильного уровня цен на продукты в арктических районах необходимо субсидирование транспортных расходов предпринимателей со стороны государства.

Три с лишним десятка лет назад еще действовала система гос­поддержки северного завоза - поставки осуществлялись силами госпредприятий. Была вся необходимая инфраструктура: суда, доки, порты, подъемные краны. Но в 90-е годы прошлого века снабжение через Севморпуть прекратилось. А с 2005-го полномочия по снабжению труднодоступных районов передали муниципалитетам, и северный завоз стал для Якутии "головной болью".

По закону

За последние годы в арктических районах Якутии была нарушена инфраструктура размещения и хранения продовольствия. Для решения этой проблемы и обеспечения северного завоза до 2024 года во всех арктических районах появятся торгово-логистические центры (ТЛЦ). В каждом из них будут магазин, овощехранилище, холодильники, теплый и холодный склады - это поможет сохранить продукты до открытия автозимников.

Два ТЛЦ - в поселках Усть-Куйга на реке Яне и Белая гора на Индигирке - открыли в прошлом году. В 2022 году построят еще четыре: в Верхоянском, Жиганском, Среднеколымском и Нижнеколымском районах. На их строительство предусмотрено 85,5 миллиона рублей.

Чтобы в дальнейшем использовать все преимущества Севморпути, нужно как можно скорее принять федеральный закон о северном завозе, который касается 24 регионов страны. Это позволит определить источники финансирования, обеспечить стабильность и своевременность поставок, ввести единые стандарты и механизмы гос­поддержки.

Сейчас в каждом регионе сложилась собственная система снабжения труднодоступных территорий по принципу "кто во что горазд". Новый закон должен обеспечить единый подход к северному завозу, от которого зависят миллионы людей.

Кстати

Осенью 2021 года к задаче снабжения жителей Аллаиховского района Якутии подошли нестандартно. Картошку, капусту, морковь и свеклу сбрасывали с самолетов Ан-2 на парашютах. Овощи с неба получили жители двух отдаленных сел - Чкалов и Оленегорск, где проживают около 250 человек. Обычно в навигацию "зеленые рейсы" в райцентр, поселок Чокурдах, приходили в начале октября. И всегда был риск, что ценный груз застрянет где-то в пути: в межсезонье в Чкалов можно попасть, преодолев 480 километров по реке, где как раз начинается ледостав. Эксперимент оказался удачным, хотя в его успех мало кто верил. "Жесткая посадка" случилась лишь в первый день: один из парашютов недораскрылся и мешок картошки ударился оземь. Но это капля в море - из 900 килограммов корнеплодов побилось 20. Допущенную ошибку учли, и больше не­штатных ситуаций не было.