В школах Забайкалья классным руководителям недоплатили 91,3 млн рублей

Первый заместитель прокурора Забайкальского края Эдуард Мухаметов внес представление в региональное министерство образования и науки и потребовал разобраться в ситуации с задержками доплат педагогическим работникам за классное руководство.

О нарушениях стало известно после публикаций в местных средствах массовой информации. Краевая прокуратура провела проверку и установила, что, хотя соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Забайкалью на осуществление выплат заключили еще 20 декабря 2021 года, работа по заключению аналогичных соглашений региональным министерством образования и науки с муниципальными районами и городскими округами началась лишь 25 января 2022 года.

"В результате распределение межбюджетных трансфертов из средств федерального бюджета осуществлено министерством 9 февраля, из регионального - в период с 11 по 16 февраля", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

К 17 февраля из выделенных на стимулирование учителей региону 154,8 миллиона рублей освоили лишь 63,5 миллиона рублей. Денежные средства общей суммой 91,3 миллиона рублей частично или полностью не освоили в 26 муниципалитетах.

Теперь краевое министерство образования должно в ближайшее время устранить нарушения, а также разобраться в причинах случившегося и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных.