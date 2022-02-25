В Кировской области мать получила срок за избиение ребенка

В Кирово-Чепецке 30-летняя женщину осудили за систематическое избиение девятилетнего сына.

Как сообщили в региональной прокуратуре, суд установил, что с февраля по сентябрь прошлого года мать систематически избивала своего ребенка, и признал ее виновной по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание несовершеннолетнего". Женщину приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Осужденную взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.

В прокуратуре также уточнили, что женщина ограничена в родительских правах. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.