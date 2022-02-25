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25.02.2022 14:50
Рубрика: Власть

НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" подвел итоги недели науки

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В Самарской области прошла торжественная церемония награждения премии НОЦ "Инженерия будущего", в которой в формате ВКС приняли участие шесть регионов. На мероприятие были приглашены индустриальные партнеры, вузы-участники НОЦ, академики, профессора, педагоги, студенты и школьники.
Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"
Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"

- Я, скажу честно, вдохновлен той работой, которая организована НОЦ, теми результатами, которые удается достигать в кротчайшие сроки, - отметил председатель наблюдательного совета научно-образовательного центра международного уровня "Инженерия будущего", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - На нас уже особенно смотрят и более внимательно на уровне федерального правительства, ведущие эксперты, ученые. Я очень надеюсь, что надежды, не только наши с вами, но и наших уважаемых партнеров, руководства страны - мы оправдаем. Я хочу поблагодарить всех вас за эту дружную, командную работу в рамках НОЦ. Поблагодарить своих уважаемых коллег - губернаторов, с которыми мы создали этот НОЦ, и он достигает новых вершин.

Глава Республики Мордовия Артем Здунов отметил, что есть еще много инициатив, которые регионы будут реализовывать вместе.

- В нашем регионе находится комитет НОЦ "Умное агро" он объединяет все регионы-участники, индустриальных партнеров, вузы, которые входят в состав НОЦ. Поэтому мы можем надеяться на еще лучшие результаты работы. Те разработки, которые представила Мордовия уже сейчас востребованы крупными сельскохозяйственными производителями. Важным аспектом научной деятельности является защита интеллектуальной собственности. В этом году состоится большой совет по интеллектуальной собственности месте с Валентиной Матвиенко, и мы приглашаем к участию в нем. Хотим, чтобы и НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" активно занялся защитой интеллектуальных прав на те разработки, которые рождаются в нем, - отметил Здунов.

В свою очередь, Чувашия с энтузиазмом включилась в деятельность НОЦ.

Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"
НОЦ "Инженерия будущего" наградил номинантов за вклад в развитие центра

- Уже за короткое время нам удалось многое. Нас это вдохновляет и побуждает на новые поиски прорывных решений инновационного характера. Уверен, нас ждут новые открытия и большая, содержательная работ", - отметил глава Республики Чувашия Олег Николаев.

НОЦ позволяет объединить усилия образования, науки и бизнеса, уверен губернатор Пензенской области Олег Мельниченко:

- Это дает соответствующий эффект. Мы очень удовлетворены тем, как проект развивается. НОЦ дает дорогу в жизнь молодым людям, которые стремятся реализовать себя в науке.

Председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков считает, что сотрудничество с НОЦ - это шанс воплотить в жизнь серьезные проекты, прийти к интеграции науки и бизнеса, вывести исследования и разработки на мировой уровень, создать актуальные программы подготовки кадров.

В то же время в Тамбовской области уже видят значимые результаты совместной деятельности.

- Идеи молодых ученых становятся основой для обновления социально-экономической стратегии региона. НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" -по своим показателям деятельности лидер среди всех научно-образовательных центров России, -отметила ВРИО заместителя главы администрации Тамбовской области Наталья Астафьева.

Кстати

В рамках Международной недели науки "Сила инженерии" НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" проводит занимательные, интерактивные бизнес-игры, дискуссии, визионерские лекции и многое другое! Подробнее об этом и других новостях можно прочитать в телеграмм-канале НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего".

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"

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