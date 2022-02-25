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25.02.2022 08:29
Рубрика: Происшествия

В Прикамье в ДТП погибли четыре человека

Текст: Алексей Трапезников

Прошлой ночью на автодороге Пермь-Ильинский 35-летний водитель водитель автомобиля Lada Vesta мужчина 1987 года рождения допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем аналогичной марки.

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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в результате автоаварии погибли четыре человека: оба водителя и две женщины-пассажирки из второго автомобиля. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили мужчина и 16-летний подросток. Пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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