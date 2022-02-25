В Прикамье в ДТП погибли четыре человека

Прошлой ночью на автодороге Пермь-Ильинский 35-летний водитель водитель автомобиля Lada Vesta мужчина 1987 года рождения допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем аналогичной марки.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в результате автоаварии погибли четыре человека: оба водителя и две женщины-пассажирки из второго автомобиля. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили мужчина и 16-летний подросток. Пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливаются все обстоятельства случившегося.