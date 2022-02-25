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25.02.2022 10:37
Рубрика: Происшествия

В Уфе лабораторию оштрафовали за ложные результаты ПЦР-тестов

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Уфимский районный суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей и приостановки деятельности лаборатории, которая ранее занималась лабораторной диагностикой коронавируса в международном аэропорту Уфа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в декабре, когда в регионе старались предотвратить ввоз и распространение нового штамма "омикрон", данная лаборатория проводила отбор мазков из носа и зева у прилетающих в республику граждан и направляла в аккредитованные в системе Роспотребнадзора лаборатории на исследование.

В ходе мониторинга штаммов возбудителей коронавирусной инфекции положительные пробы на COVID-19 из лабораторий республики направлялись в научные учреждения Роспотребнадзора. Так были выявлены одни из первых случаев штамма "омикрон", поэтому управление уделило тем пробам особое внимание.

- Наши сотрудники связались по телефону с женщиной, пробы который показали "омикрон". Она сильно удивилась, так как получила из лаборатории в аэропорту отрицательный результат теста и подтвердила свои слова копией документа. По данному случаю сотрудники управления провели эпидемиологическое расследование и установили факты направления гражданам результатов исследований на COVID-19 с отрицательным результатом, хотя по факту у них был обнаружен особо опасный вирус. Также выявлены нарушения условий отбора проб, сроков доставки биологического материала, а также правил обращения с медицинскими отходами. Именно эти нарушения являются причиной некачественных и недостоверных результатов исследований, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

В ведомстве подчеркнули, что по этой причине была создана угроза распространения коронавируса на территории республики и за ее пределами, так как граждане по прилету из-за границы сдавали тест в здании аэропорта, получали отрицательный результат и, соответственно, не соблюдали режим изоляции.

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