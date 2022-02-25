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25.02.2022 17:19
Рубрика: Власть

В Ульяновской области частично отменят QR-коды

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

С 28 февраля в Ульяновской области решено частично отменить QR-коды. Их предъявление не потребуется при входе в салоны красоты, фитнес-центры, музеи и библиотеки, сообщил губернатор Алексей Русских.

- Поэтапно смягчаем антиковидные ограничения в Ульяновской области. С 28 февраля частично отменяем QR-коды. Они будут не нужны в салонах красоты, парикмахерских, косметических, массажных и СПА-салонах, соляриях, банях, саунах, бассейнах, фитнес-центрах, - сказал глава региона.

Он также отметил, что проверки QR-кодов отменяются и при заселении в гостиницы и хостелы. В торговые центры свободный доступ открыт в будние дни с 8.00 (7.00 мск) до 18.00 (17.00 мск).

С 28 февраля возобновляется также работа фуд-кортов при условии размещения людей из расчета 4 квадратных метра на человека. Детские игровые комнаты будут работать с заполняемостью не более 50%, снимаются ограничения на посещение аквапарка детьми до 10 лет.

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