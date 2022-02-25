Чем вызван резкий рост тарифа на капремонт в Омской области

В Омской области тариф на капитальный ремонт многоквартирных домов, который не менялся с начала действия региональной программы в 2014 году, вырос сразу на семьдесят процентов. И теперь услуга стала самой дорогой в Западной Сибири.

В прошлом году план капремонта многоквартирных домов в регионе был выполнен только наполовину. Фото: Сергей Мельников

В других регионах тарифы индексируют ежегодно, а в Омской области это сделали одномоментно. С 1 января 2022-го омичи стали платить за капремонт 11,43 рубля с каждого квадратного метра жилья. По словам специалистов, для этого были веские причины.

- За последние два года заметно подорожали строительные и коммуникационные материалы, - пояснила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь регионального фонда капитального ремонта много-квартирных домов Ольга Крачковская. - В полтора-два раза поднялись в цене трубы, а дерево и металл - еще выше. Один за другим срываются конкурсы: подрядчиков перестали устраивать предлагаемые условия. Все это привело к снижению объемов выполненных работ.

В минувшем году омичи дисциплинированно платили за услугу, собираемость платежей составила 95 процентов. Но сохранится такая тенденция после увеличения тарифа? Между тем в планах на 2022 год - 700 домов, а это вдвое больше, чем в 2021-м.

Стоит напомнить, что в прошлом году лишилась портфеля замминистра энергетики и ЖКК Омской области, бывший руководитель регионального фонда капремонта Марина Степанова. Ей предъявили обвинения во взяточничестве на сумму более восьми миллионов рублей. По версии следствия, за вознаграждения она помогала заключать договоры "избранным" подрядчикам и получать оплату в первую очередь. Брала при этом не только деньгами - однажды получила соболиную шубу за 750 тысяч рублей.

Контролирующие органы начали проверки ведомства. Региональное управление федерального казначейства, в частности, выявило нарушения законодательства в 2019-2020 годах. В их числе - заключение недопустимо дорогих подрядов, прием работ по расценкам, превышающим значения, указанные в договорах, а также авансирование невыполненных работ через схему факторинга (когда подрядчик получает приличный аванс). В результате финансовые потери вылились в сотни миллионов рублей.

В прошлом году ситуация также была далека от идеала - по данным регионального министерства энергетики и ЖКК, план капремонта многоквартирных домов был выполнен только наполовину.

Все это вынуждает управляющие компании, собственников отдельных домов отказываться от услуг фонда и пользоваться спецсчетами, где жители могут распоряжаться своими взносами и контролировать расходование средств гораздо эффективнее. Но в этом случае рассчитывать на поддержку государства уже не придется.

Впрочем, доля ответственности лежит и на самих собственниках жилья.

- Многие не проводят собрания, необходимые, чтобы начать конкурсную процедуру. Или резко меняют приоритеты, и уже когда на объекте появляются строители, говорят, что вместо крыши хотят отремонтировать инженерные сети. Приходится все начинать сначала, а время уходит, - поясняет пресс-секретарь регионального фонда капремонта Ольга Крачковская. - Тем не менее за время действия региональной программы удалось отремонтировать более трех тысяч много-квартирных домов. На эти цели израсходовано свыше восьми миллиардов рублей.

По данным Счетной палаты РФ, в целом по стране за последние три года планы капремонта выполнены на 78 процентов. С этого года в трети регионов целевые взносы увеличены более чем на десять процентов.

Между тем

В связи с ростом цен на строительные материалы, стоимости заключенных контрактов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, Омская область получит дополнительно 1,3 миллиарда рублей из средств федерального бюджета. В этом году региону выделят 1,2 миллиарда рублей, в 2023-м - 103 миллиона, в 2024-м - 67 миллионов рублей.