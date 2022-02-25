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Рубрика: Власть

Единственную ТЭЦ в кузбасском моногороде признали банкротом

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 41(8689)
Ростехнадзор выявил 57 нарушений требований промышленной безопасности на Юргинской ТЭЦ. А перед этим на главном объекте теплоснабжения моногорода с почти 80-тысячным населением ввели процедуру наблюдения в связи с банкротством.

Внеплановая выездная проверка, согласованная с прокуратурой, завершилась в феврале 2022-го. Она, как сообщили в пресс-службе Сибирского управления Ростехнадзора, показала, что опасные производственные объекты ТЭЦ эксплуатируют без лицензии на соответствующий вид деятельности. Положительные заключения экспертиз промбезопасности технических устройств тоже вовремя не получены, тогда как нормативный срок их эксплуатации уже истек. Кроме того, не заключен договор на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными подразделениями. Хотя проверяющие обнаружили на станции неисправность защиты от погасания факелов в топках котлов, а также отсутствие газовой службы для эксплуатации сети газопотребления.

После проверки в отношении московского ООО "Интеграл", эксплуатирующего котлы ТЭЦ со статусом единой теплоснабжающей организации, и его должностных лиц были возбуждены административные дела. Выдано предписание устранить все нарушения в установленные сроки.

Минувшим летом городская администрация требовала через суд подготовить ТЭЦ к отопительному сезону. Однако в декабре 2021-го прокуратура выявила на предприятии нехватку топлива и привлекла его директора к административной ответственности. В итоге теплостанция, у которой нет альтернативы, начала подачу жизненно важного ресурса в дома фактически без паспорта готовности к зиме.

Похожие ситуации возникали и раньше. На ТЭЦ неоднократно вводили режим ЧС, чтобы отремонтировать отопительное оборудование, но батареи в домах юргинцев все равно грели слабо. Вечный замкнутый круг: неисправные котлы, дефицит угля, задержка выплат персоналу, неуплата за газ... К слову, в 2021-м газовики ограничили поставки ресурса, но в январе 2022-го просроченная задолженность ТЭЦ превысила 117 миллионов рублей.

Тем временем арбитражный суд Кемеровской области в январе 2022-го удовлетворил поданное еще осенью заявление ООО "Юргинская ТЭЦ" о признании его банкротом. На предприятии введена процедура наблюдения. Одним из должников банкротящегося ООО является неработающий Юргинский машиностроительный завод, из состава которого ТЭЦ была выведена почти три года назад.

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