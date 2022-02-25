Нужна ли Сибири "зеленая" энергетика

Сегодня в некоторых европейских странах - например, в Дании - доля возобновляемых источников в общем объеме вырабатываемой электроэнергии приближается к пятидесяти процентам. В России по итогам 2020 года она составляла 17,4 процента. Казалось бы, неплохо. В США, например, только пятнадцать процентов. Но у нас эти объемы приходятся в основном на традиционные ГЭС, а солнечные и ветряные станции дают лишь около 0,15 процента энергии. Мы видим, что долгие годы альтернативная энергетика не может встать на ноги не только в России, но и за рубежом. Она держится лишь за счет государственной поддержки. Так есть ли перспективы у "зеленой" энергетики в Алтайском крае и насколько она эффективна?

Особенность Алтайского края в том, что потребление электроэнергии здесь заметно превышает ее выработку. Основные поставщики - девять ТЭЦ общей мощностью 1,5 гигаватта - производят 60-65 процентов необходимого ежегодного объема. Остальное мы получаем перетоком по сетям из других регионов. Энергосистема края имеет еще ряд особенностей, которые не лучшим образом влияют на энергобезопасность. Это разветвленная и протяженная сеть линий электропередачи, отсутствие крупных потребителей, сезонность работы ТЭЦ и жесткая зависимость выработки электроэнергии от тепловых нагрузок. В такой ситуации "зеленая" энергетика могла бы снять часть проблем. Тем более что потенциал для ее развития у края большой, причем по всем направлениям - гидроэнергетика, использование солнечной, ветровой энергии и биомассы. Но все эти источники могут покрыть лишь небольшую часть регионального дефицита.

С 2014 года объемы вырабатываемой возобновляемой энергии в нашей стране растут быстрыми темпами. Но примерно так же увеличивается и выработка на традиционных тепловых источниках. Возобновляемые источники не могут компенсировать растущую потребность в электроэнергии. Есть проблемы и с эффективностью "зеленых" станций, о которой можно судить по коэффициенту использования установленной мощности. Для ветряков это в среднем 27 процентов, для солнечных станций - всего четырнадцать процентов.

Известно, что зимой солнечные электростанции неэффективны, ведь основную мощность они вырабатывают летом, а пики потребления приходятся на зимний период. Летом коэффициент использования мощности СЭС не превышает двадцати процентов. У ветровых станций показатели лучше - зимой коэффициент доходит до 30-35 процентов. Но если сравнивать с традиционными энергоисточниками, то там все показатели почти в два раза выше: атомные станции - 70-90 процентов, тепловые - 30-55 процентов, ГЭС - 35-50 процентов. При такой эффективности "зеленой" энергетики возникает резонный вопрос: а нужно ли ее развивать?

Если посчитать реальную эффективность солнечной станции на примере Нижне-Бурейской СЭC в Башкирии, то на деле она не превышает десяти процентов. Представители компании-инвестора не раскрывают экономические показатели ее работы, но по эксперт-ной оценке себестоимость электроэнергии, которую здесь вырабатывают, может достигать 25 рублей за киловатт. Себестоимость энергии, полученной на единственной в Башкирии ветростанции в Туймазинском районе, составляет 14,37 рубля за киловатт. И это только себестоимость выработки. Если к ней прибавить затраты на передачу энергии по сетям, сбытовую надбавку и налоги, то реальная стоимость солнечной и ветровой энергии будет зашкаливать. А в Алтайском крае сейчас максимальный тариф на электроэнергию без всяких скидок для городских жителей - 4,5 рубля за киловатт. Кто будет оплачивать такую разницу?

Проблемой остается и нестабильность работы альтернативных источников, которые сильно зависят от погоды и времени года. Из-за чего приходится все возобновляемые мощности подстраховывать еще и традиционными источниками, а также устанавливать большие аккумуляторы для накопления полученной "зеленой" энергии.

Юг России является лидером по использованию возобновляемых источников энергии. Больше всего "зеленой" энергии вырабатывают в Ставропольском крае и Астраханской области. Здесь есть даже избыток, но передавать такую электроэнергию в другие регионы они не могут - нужно строить дополнительные сети.

В Алтайском крае пока нет крупных реализованных проектов, все они пока остаются на бумаге. В частности, были планы построить сразу два ветроэнергопарка мощностью 96 мегаватт в Яровом и Кулунде. Инвестор обещал вложить в их строительство до 0,5 миллиарда рублей, но не стал. Еще одна компания исследовала горные реки региона и разработала проект стоимостью четыре миллиарда рублей по возведению малой ГЭС на реке Ануй в Солонешенском районе. В 2012-м даже был заложен первый камень будущей гидроэлектростанции, однако инвестору не удалось приобрести землю под строительство. И таких нереализованных проектов немало.

Нужна ли Алтайскому краю возобновляемая энергетика? В том виде и в том состоянии как сейчас, думаю, не нужна. Пока это преждевременно. Проблем от ее внедрения гораздо больше, чем эффекта. Но в отдаленной перспективе альтернативные источники, конечно, займут свое место в общем объеме выработки электроэнергии. Правда, для этого нужно уже сегодня работать над новыми прорывными технологиями, чтобы "зеленая" энергия стала более доступной и качественной.