Какие появившиеся на рынке труда тренды будут усиливаться

Пандемия оказала огромное влияние на рынок труда. Как изменения, начавшиеся в 2020 году, находят отражение сегодня?

Дмитрий Пучков: Мы видим огромный спрос на сервисы, связанные с подработкой и временной занятостью. Сегодня это элемент так называемой гиг-экономики (система работы, когда сотрудников не нанимают в штат, а приглашают на конкретные проекты - другими словами фриланс. - Прим. ред.). Очевидно, что экономическая ситуация ухудшилась: кто-то потерял работу из-за введенных ограничений, кто-то стал меньше получать. Люди ищут дополнительный заработок. Из опрошенных нами нескольких десятков тысяч человек 65 процентов были заняты на постоянной основе, а 11 процентов из них подрабатывали. Сейчас подработку ищут 37 процентов из общего числа соискателей. Среди тех, кто планирует трудоустроиться в ближайшие три месяца, на подработку рассчитывают 43 процента.

Сегодня под постоянной работой может подразумеваться временная занятость, когда человек все время занят во временных проектах. Большое влияние на это оказало появление института самозанятых.

У работодателей показатели такие же: сотрудников на подработку готовы принять 35 процентов опрошенных. Чаще всего в таком формате взаимодействуют компании розничной и оптовой торговли, строительные, производственные, сервисные, также охотно на подработку соглашаются в ИТ-компаниях, в сферах курьерских услуг, HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес), логистики, транспорта. Всплеск наблюдается в предпраздничные дни. В такой период вполне можно после основной работы на два часа устроиться развозить продукты.

Вам не кажется, что как раз курьеров стало очень много?

Дмитрий Пучков: Один из ярких пандемийных трендов - рост сферы e-commerce. Сферы доставки продуктов и одежды, маркетплейсы последние два года активно развиваются. В Новосибирске, как мы видим, представлены практически все маркетплейсы, работает несколько сервисов по доставке.

Когда электронная коммерция и сопутствующая деятельность заходили в регионы, средняя зарплата курьера превышала среднюю по городу. В пик заказов курьеры с автомобилями в городах-миллионниках получают до 100 тысяч рублей в месяц. Это повлияло на то, что люди оставляют прежнюю работу и устраиваются курьерами. Эта сфера перетянула на себя и трудовых мигрантов, которые прибывали в Россию для работы на стройках. По оценкам экспертов, сейчас в стране около пяти миллионов курьеров.

Больше только водителей. Будет ли сокращаться их число из-за внедрения такси-беспилотников? Каким еще профессии оказались в зоне риска?

Дмитрий Пучков: Действительно, водитель - самая массовая профессия в России. В этой сфере, по нашей оценке, работают около семи миллионов человек, в том числе два миллиона официально зарегистрированных таксистов.

Прогресс не остановить. С 1 февраля в одном из районов Москвы на вызов такси приезжает беспилотник. Такое же в качестве эксперимента можно наблюдать в Казани. В Москве вместо курьеров заказы могут доставлять роботы-роверы.

Сегодня на рынке труда до пяти миллионов продавцов. Между тем во многих крупных городах в супермаркетах появляется все больше касс самообслуживания.

Под угрозой исчезновения - профессия оператора кол-центров. Роботы и чат-боты - мы с вами свидетели этого - справляются со звонками и консультированием по телефону не хуже людей.

Наверное, нынешнюю ситуацию можно сравнить с той, что была при изобретении паровой машины. Тогда встал вопрос: что будет с извозчиками? Но уже спустя пару лет никто и не вспоминал, что были какие-то проблемы с извозчиками.

В какие сферы, по вашему мнению, перетекут работники?

Дмитрий Пучков: Прежде всего в сервисные специальности, спрос на которые будет возрастать с развитием новых технологий. Мы наблюдаем бум производства контента, и он будет расти. Блогер с аудиторией от десяти тысяч человек дает работу еще нескольким людям, которые помогают ему производить контент. Эта сфера создает новые специальности - например, маркетолог в соцсети.

В 2020 году в два-три раза увеличился спрос на компании и специалистов, занимающиеся онлайн-обучением. Рост сохраняется. Вообще переподготовка, обучение новой профессии становится еще одним трендом. Сегодня человек, засидевшийся на одном рабочем месте более пяти лет, проигрывает на рынке труда. Так что иметь одну запись в трудовой книжке теперь вовсе не плюс. Если человек готов проходить курсы, получать дополнительные навыки, новый статус - такой специалист интересен рынку труда.

Дефицит кадров очевиден. За два года количество вакансий на нашей платформе утроилось. В Новосибирске на 240 процентов выросло количество вакансий в управлении персоналом. На 180 процентов - количество предложений в сфере госслужбы. Этот сектор всегда был не самым супероплачиваемым, но находится в топовом сегменте из-за весомого фактора стабильности.

Значительный прирост показал сектор развлечений - число вакансий увеличилось на 170 процентов. Это прямое следствие карантинных ограничений, когда при объявлении локдауна людей увольняли, а потом вновь набирали персонал.

С точки зрения вакансий и откликов соискателей на рынке труда сложился явный дисбаланс. Например, доля размещенных вакансий в сфере продаж составляет 17 процентов от общего числа, а откликов на них всего 9,5 процента от общего числа. То есть активность соискателей значительно ниже, чем работодателей. В промышленном производстве, сельском хозяйстве и строительстве откликов на треть меньше, чем предложений.

Нехватка кадров катастрофическая. Это произошло по целому ряду причин, которые начали формироваться в 2020 году и сохранятся в ближайшие годы.

Значит ли это, что мы подошли к той самой демографической яме, о которой так долго говорили?

Дмитрий Пучков: С точки зрения рынка труда нашей экономике нанесен тройной удар. В первую очередь, это снижение внешних миграционных потоков. По неофициальным экспертным оценкам, до пандемии в 2020 году на рынке труда РФ было 11,5-12 миллионов мигрантов из ближнего зарубежья, в основном Средней Азии, Беларуси, Армении, Казахстана. К середине и концу прошлого года в России их осталось не более 5,5 миллиона человек. То есть только за счет этого на рынке возник дефицит в пять-шесть миллионов рабочих, которые были задействованы в сферах строительства, ЖКХ и транспортной логистике. Особенно это ощутимо для Сибири, где и так всегда была нехватка рабочих рук.

Пандемия значительно сказалась на внутренней миграции - она упала на двадцать процентов. Люди из-за угрозы заражения боялись покидать дома. Но, с другой стороны, по-явилась возможность удаленной работы. Конечно, есть профессии, несовместимые с "удаленкой". Нельзя мести улицу, строить дома, доставлять товары. Во многом эти работы выполняли мигранты. Теперь их число сократилось вдвое.

Даже при определенных решениях миграционные потоки быстро восстановить невозможно. Россия перестала быть магнитом для мигрантов, и многие нашли работу в других странах, где ограничения помягче.

Демографические проблемы еще сложнее решить. По прогнозам, в течение четырех-пяти лет фактор демографической ямы будет усиливаться и негативно влиять на рынок труда. В такой ситуации мы можем только уповать на возвращение мобильности внутри страны.

Благо многие компании предоставляют такую возможность. Уже не надо быть привязанным к проходной.

Дмитрий Пучков: Региональные границы размылись. Сотрудникам не надо срываться с места, чтобы переезжать в другой город в поисках работы своей мечты. Или, наоборот, можно выбрать и переехать в город, в котором хочется жить, а работать дистанционно. "Удаленка" - это тренд, который останется с нами. И, кстати, это усреднило зарплаты по отраслям, то есть на оплате труда не отражается местонахождение сотрудника. К счастью для соискателей, все большая конкуренция за высококвалифицированного специалиста приводит к росту заработной платы. Надо понимать еще и то, что демографическая яма заставляет работодателей бережно относиться к работникам "45+". Пока им замены нет. И нужно работать с теми людьми, которые есть, предотвращая текучку кадров.