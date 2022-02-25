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25.02.2022 11:11
Рубрика: Происшествия

В Барнауле загорелся мебельный комбинат

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

В Барнауле пожарные ликвидируют крупное возгорание на мебельном комбинате в промышленной зоне на улице Попова. Сегодня около 10 часов утра по местному времени в службу спасения поступила информация пожаре на открытой площадке на территории мебельного комбината. Горел строительный мусор.

- Огонь стремительно распространялся по горючим материалам, произошел переход огня на расположенное рядом производственное здание, - сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На данный момент площадь возгорания составляет уже порядка 460 квадратных метров. На месте работают подразделения пожарно-спасательного отряда.

По предварительным данным, пострадавших нет. Люди успели самостоятельно эвакуироваться из горящего здания.

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