В Кузбассе появится первая ОЭЗ промышленно-производственного типа

В Топках Кемеровской области появится особая экономическая зона "Кузбасс", и еще в четырех моногородах продолжат действовать территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Создание в регионе первой ОЭЗ промышленно-производственного типа на днях одобрила межведомственная профильная рабочая группа, действующая на федеральном уровне. А до этого руководители шести компаний - якорных инвесторов прислали письменные подтверждения о намерениях реализовать в особой экономической зоне свои проекты. Среди них - предприятия по производству сжиженного природного газа, минеральной ваты и медицинских изделий, а также заводы по выпуску товарной извести и переработке сельскохозяйственных культур. Только в два последних направления резиденты намерены вложить почти восемнадцать миллиардов рублей, создав около семисот рабочих мест.

К слову, один из потенциальных инвесторов в несырьевой сектор - крупный холдинг, которому принадлежит местный цементный завод. Градообразующий в самом прямом смысле этого слова. Потому что других предприятий в бывшем городе, а ныне поселке городского типа практически не осталось.

"Механический, трубный, молочный, хлебозавод, пищекомбинат, фабрика игрушек, элеватор, предприятия по ремонту и обслуживанию дорожной и сельхозтехники, строительные - все это было, но начиная с 1990-х сошло на нет", - вспоминают местные жители.

Производства закрылись, и население, численность которого достигала когда-то пятидесяти тысяч человек, постепенно сократилось. Закрылись училища и техникум. Было две больницы, а осталась одна. Топкинцы в подавляющем большинстве ездят лечиться, учиться и работать в Кемерово, почти за сорок километров. ПГТ пустеет.

Так что планируемая особая зона с новыми рабочими местами вселяет надежду на позитивные перемены. Ведь спрос на ту же негашеную известь неуклонно растет. С 2013 по 2020 годы ее доля в общем объеме отечественного производства извести выросла с 24,1 до 27,1 процента. А к 2025 году, по прогнозам экспертов, увеличится до 29 процентов.

- Известь должна быть востребована прежде всего предприятиями строительной и золотодобывающей отраслей Сибири, а также компаниями, добывающими или производящими драгоценные металлы на Дальнем Востоке, - предполагает президент цементного холдинга Олег Шарыкин.

На развитие инфраструктуры ОЭЗ кузбасские власти собираются направить 1,2 миллиарда рублей. А в перспективе включить туда и ряд территорий областного центра - промплощадки бывшего завода по изготовлению пороха, железобетонного комбината, неиспользуемые площади химического предприятия. Тогда объемы инвестиций, по прогнозам, увеличатся до пятисот миллиардов рублей.

Тем временем упомянутая рабочая группа решила продлить до 2030 года срок действия ТОСЭР в Юрге, Анжеро-Судженске, Новокузнецке и Прокопьевске. Сейчас там насчитывается в общей сложности пять десятков резидентов, в различные проекты вложено более пяти миллиардов рублей. Если льготы по налогам на прибыль и имущество для инвесторов сохранятся, то регион рассчитывает получить еще минимум десять миллиардов и свыше шести тысяч рабочих мест вне угольной отрасли.

В планах, помимо прочего, открытие торгово-логистического центра, фанерного завода, производства комплектующих для горно-шахтного оборудования.

Прямая речь

Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса:

- Появление ряда предприятий абсолютно разных отраслей - обрабатывающей, химической, пищевой, сельскохозяйственных и торговых предприятий - обеспечит условия для комплексного развития Кузбасса. Это будет эффективный инструмент привлечения новых инвестиций в регион, мощный импульс развития нашей экономики. Другой положительный эффект - уход от моногородов. Рост доходов областного бюджета, в свою очередь, позволит направлять больше средств на социальные нужды и общее повышение уровня жизни людей.