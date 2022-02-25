Жителя Новосибирска арестовали за сообщения о минировании судов

Железнодорожный районный суд Новосибирска принял решение об аресте местного жителя, который обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте. Как сообщили в пресс-службе суда, мужчину заключили под стражу до 27 марта текущего года.

По материалам следствия, 27 января 2022 года новосибирец позвонил на горячую линию "112" и сообщил оператору, что в зданиях Железнодорожного районного суда и Новосибирского областного суда заложены взрывные устройства. По указанным адресам незамедлительно прибыли сотрудники спецслужб, находившиеся в зданиях люди были эвакуированы.

Проверка показала, что никаких следов минирования нет, сообщение было ложным. Своими действиями он отвлек силы полиции и нарушил нормальный ритм работы органов правопорядка. Теперь как минимум один месяц и четверо суток ему предстоит провести в СИЗО. Постановление пока не вступило в законную силу.