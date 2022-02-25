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25.02.2022 03:13
Рубрика: Общество

Вильфанд пообещал россиянам пять аномально теплых дней

Аномально теплая погода прогнозируется в ближайшие пять дней в большинстве регионов России.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, такое бывает крайне редко, чтобы практически на всей территории страны температура воздуха была выше нормы.

По словам метеоролога, в центре европейской части РФ аномалии достигнут пяти градусов, а в Западной Сибири и Красноярском крае - восьми.

Но больше всего повезет жителям Чукотки. На этом полуострове температура воздуха будет выше нормы на 12-16 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -5 градусов. "Это невероятная теплынь для Чукотки", - цитирует ученого ТАСС.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СФО Красноярский край ЦФО ДФО Чукотский АО

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