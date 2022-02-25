На месторождении в НАО погиб монтажник вышек

В Ненецком автономном округе 35-летний рабочий получил смертельные травмы при монтаже вышки на месторождении.

Как сообщили в СК по региону, в ходе работ обрушились металлоконструкции, на которых находился вышкомонтажник. Он скончался по пути в больницу.

Следствие полагает, что к трагедии могли привести нарушение правил при монтаже устройства подъема вышки и отсутствие контроля за этими работами.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося.