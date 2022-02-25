В Калининграде из-за пожара в военном госпитале эвакуировали людей

В одном из зданий на территории военно-морского клинического госпиталя Минобороны России в Калининграде в ночь на 25 февраля произошло возгорание.

Из помещений эвакуировали 83 человека, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. По данным ведомства, пожар случился вскоре после полуночи. В одноэтажном корпусе из сэндвич-панелей вспыхнул огонь в помещении электрощитовой.

Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров, огонь был оперативно потушен с привлечением четырех единиц техники МЧС. Причины возгорания устанавливаются.