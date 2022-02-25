В Карелии заводчика наказали за нападение тибетских мастифов на женщину

Житель поселка Кестеньга Лоухского района заплатит по решению суда штраф за нападение двух тибетских мастифов на женщину. Против него возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Заводчик этой породы собак, как оказалось, не предпринял все меры безопасности. Мастифы повредили непрочные сетки на вольерах и выбежали на улицу - а там как раз проходила местная жительница. Собаки на нее напали. Женщине диагностировали тяжкий вред здоровью.

Суд согласился с доводами государственного обвинителя, но принял во внимание и раскаяние заводчика, который выплатил компенсацию морального ущерба и частично - лечения. Он же сразу отвез женщину в больницу.

Владельцу мастифов назначили штраф в 18 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.