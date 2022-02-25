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25.02.2022 17:37
Рубрика: Происшествия

В Петербурге пациент больницы зарезал соседа по палате

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в Мариинской больнице один пациент зарезал другого прямо в палате. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство", сообщают в ведомстве.

Погибшему 82 года. По подозрению в убийстве задержан его 47-летний сосед. Ранее он уже имел конфликты с законом, сидел за убийство и за незаконный оборот наркотиков.

По предварительным данным, утром мужчины поссорились и более молодой пациент набросился с ножом на своего оппонента, нанес ему два удара в грудь. Пенсионер скончался на месте происшествия.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения, следствие будет ходатайствовать об аресте.

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