В Петербурге протестируют нейропротезы для лечения инсульта

В Петербурге в Российском научно-исследовательском нейрохирургическом институте имени А. Л. Поленова пройдет эксперимент по использованию нейропротезов для восстановления двигательных функций у больных с инсультом. Всего в исследовании примут участие 20 человек, сообщают в учреждении.

Примерно половина пациентов, восстановившихся после инсульта, сталкиваются с разнообразным нарушение двигательных функций, одна из самых часто встречающихся - это гемипарез, когда на одной сторон тела снижается мышечная масса. Врачи давно ищут способ победить этот недуг, разрабатывают разнообразные системы реабилитации. Исследование, которое проводится в Институте имени Поленова из этой же серии. Ученые хотят проверить как на гемипарезе может сказаться электрическая стимуляция спинного мозга. В ходе эксперимента изучаться будет состояние пациентов, которые испытывают сложности в ходьбе, и людей с параличом руки.

Сам нейропротез не нужно вживлять, он похож на жилет, который надевается на спину и подает сигналы в спинной мозг через кожу.

Испытуемые будут не только носить нейропротез на тренировках в рамках реабилитации, их состояние здоровья будет всесторонне проверяться, например, во время ходьбы им будут делать электромиографию ЭМГ, снимать параметры ходьбы и движения.

Исследования только стартовали, но в институте говорят, что у одного пациента уже заметны улучшения. Он стал лучше ходить за счет того, что произошла координация центра тяжести, а сила мышц ноги с поврежденной стороны увеличилась, то есть, движения пациента стали более симметричны.

Авторы разработки рассчитывают, что если результат окажется позитивным, то метод реабилитации после инсульта с применением нейропротезов смогут включить в число видов высокотехнологичной медицинской помощи.