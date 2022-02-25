В Петербурге протестируют нейропротезы для лечения инсульта

Новости

Кремль: Си Цзиньпин с уважением отозвался о действиях РФ в ситуации вокруг Украины 16:51
Президент Узбекистана с пониманием отнесся к спецоперации РФ на Украине 16:38
У Ангелы Меркель украли кошелек в магазине 16:33
Доктор Мясников назвал любимый всеми продукт, угрожающий здоровью 16:31
Лукашенко отметил высокую явку на досрочном голосовании по конституции 16:28
Посольство РФ в Париже направило Франции доказательства преступлений Киева 16:19
ФАС начала проверку после резкого повышения цен в DNS 16:12
Минобороны: Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов 16:08
Оппозиция в Словакии возложила на США и НАТО ответственность за события на Украине 15:59
Путин подписал указ о награждении российских олимпийцев 15:56
Минобороны РФ сообщило о группах националистов в украинских воинских частях 15:55
Торговые сети в Москве присоединились к сбору товаров и продуктов для беженцев из Донбасса 15:54
Министерство экономики ФРГ: Санкции против России повлияют на Германию 15:48
Минобороны РФ: Киев блокирован с запада 15:46
В Минобороны РФ заверили, что не ответят на провоцирование огня по жилым районам Киева 15:43
В Вильнюсе избили российского дипломата 15:20
Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" обратились к клиентам 15:19
Российские торговые сети не фиксируют ажиотажного спроса на продукты 15:16
Активность в социальных сетях поможет пережить изоляцию и пандемию 15:11
Президент Эстонии выступил за сохранение диалога с Россией 15:08
В Минздраве уточнили, какие лекарства можно будет покупать блистерами 15:04
Банк России понизил курсы доллара и евро на несколько рублей 14:59
"Спартак" сыграет с "Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги Европы 14:53
Песков выразил сожаление в связи с решением перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга 14:48
РФС назвал решение УЕФА политическим 14:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 15:37
Рубрика: Общество

В Петербурге протестируют нейропротезы для лечения инсульта

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в Российском научно-исследовательском нейрохирургическом институте имени А. Л. Поленова пройдет эксперимент по использованию нейропротезов для восстановления двигательных функций у больных с инсультом. Всего в исследовании примут участие 20 человек, сообщают в учреждении.

Примерно половина пациентов, восстановившихся после инсульта, сталкиваются с разнообразным нарушение двигательных функций, одна из самых часто встречающихся - это гемипарез, когда на одной сторон тела снижается мышечная масса. Врачи давно ищут способ победить этот недуг, разрабатывают разнообразные системы реабилитации. Исследование, которое проводится в Институте имени Поленова из этой же серии. Ученые хотят проверить как на гемипарезе может сказаться электрическая стимуляция спинного мозга. В ходе эксперимента изучаться будет состояние пациентов, которые испытывают сложности в ходьбе, и людей с параличом руки.

Сам нейропротез не нужно вживлять, он похож на жилет, который надевается на спину и подает сигналы в спинной мозг через кожу.

Испытуемые будут не только носить нейропротез на тренировках в рамках реабилитации, их состояние здоровья будет всесторонне проверяться, например, во время ходьбы им будут делать электромиографию ЭМГ, снимать параметры ходьбы и движения.

В Петербурге стали применять новый метод лечения болезни Паркинсона

Исследования только стартовали, но в институте говорят, что у одного пациента уже заметны улучшения. Он стал лучше ходить за счет того, что произошла координация центра тяжести, а сила мышц ноги с поврежденной стороны увеличилась, то есть, движения пациента стали более симметричны.

Авторы разработки рассчитывают, что если результат окажется позитивным, то метод реабилитации после инсульта с применением нейропротезов смогут включить в число видов высокотехнологичной медицинской помощи.

В регионах Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Росавиация запретила полеты британских самолетов над территорией России
Песков оценил заявление Зеленского про нейтральный статус Украины
Лавров: После окончания спецоперации снова появится возможность для переговоров
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших