В Петербурге стали применять новый метод лечения болезни Паркинсона

В Северной столице завершились клинические испытания нового метода лечения болезни Паркинсона, основанного на введении препаратов с помощью помпы. Он доказал свою эффективность и теперь рекомендован к рутинному применению.

Как пояснил корреспонденту "РГ" Андрей Сарана, первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению, людям с болезнью Паркинсона с определенного этапа постоянно приходится принимать определенные препараты в виде таблеток. Но именно таблетированная форма для таких больных - не лучший вариант, поскольку всасывание происходит в определенном отделе кишечника и неравномерно. А в итоге сильно колеблется концентрация препарата в крови. Если она больше, то у пациента начинаются избыточные движения, если меньше - обездвиживание. И то, и другое - плохо.

Если же препарат с помощью помпы подавать сразу к месту всасывания, таких проблем не возникнет, так как удается достичь стабильной концентрации препарата в крови.

Метод практикуется в городской больнице №40, где пациенту с болезнью Паркинсона ставят гастростому, через которую препарат из помпы попадает в организм. Далее лечение уже идет в обычном режиме: пациент самостоятельно включает и выключает помпу.

- С помощью помпы лекарства поступает именно столько, сколько необходимо конкретному человеку, при этом обеспечивается постоянная концентрация лекарства в крови. Собственно, чего мы и добиваемся. Считаем, что данная методика - прорыв в лечении этой тяжелой болезни, - отметила Алина Агафьина, руководитель отдела клинических исследований больницы №40.

Понятно, что для использования помпы таблетированная форма лекарства не подходит. На бюджетные средства будут закупать современное лекарство в виде геля. Планируется, что на эти цели город в 2022 году потратит 23 миллиона 600 тысяч рублей.

Новый метод лечения предназначен для пациентов с ярко выраженной, так называемой развернутой стадией болезни Паркинсона. На данный момент помпу получили восемь петербуржцев.