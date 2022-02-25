В Петербурге умер водитель, въехавший на машине в яму с кипятком

В Петербурге прорыв кипятка на улице Лени Голикова привел к гибели человека. В яму с теплоносителем въехал автомобиль, за жизнь водителя врачи боролись три дня, но оказались бессильны.

Информацию о смерти водителя "РГ" подтвердили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", которая обслуживала тот самый участок трубопровода, "РГ" рассказали, что находятся в тесном контакте с родственниками водителя с самого момента ЧП. Близким будет выплачена страховка в размере двух миллионов рублей.

Также компания готова взять на себя другие затраты, например, организацию скорбных процедур.