В Воркуте при загадочных обстоятельствах пропали мужчина и женщина

В Воркуте вот уже неделю сотрудники правоохранительных органов и волонтеры ищут мужчину и женщину. В последний раз их видели в местном байк-клубе.

Ориентировку об исчезновении 35-летнего мужчины и 37-летней женщины разместила администрация Воркуты. Было установлено, что в байк-клубе они были до позднего вечера, потом вышли из помещения и пропали.

Волонтеры прочесали территорию вблизи байк-клуба, а также проверили путь к шахтам. Пара как сквозь землю провалилась. Нет даже данных пешком они ушли или уехали на машине.

Следственный комитет по Республике Коми возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Но это не значит, что надежды найти пропавших живыми нет. Нередко дела по этой статье возбуждают, чтобы появилось больше возможностей для расследования.