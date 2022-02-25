Житель Череповца перевел телефонным мошенникам более пяти млн рублей

В Череповце мужчина перевел неизвестным более пяти миллионов рублей - таким образом он пытался обезопасить собственный счет.

Как рассказали в УМВД по Вологодской области, данный вид преступления проходил по уже известному сценарию. Местному жителю 1969 года рождения позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил о незаконных операциях, связанных со счетом мужчины. Мошенник убедил череповчанина перевести через онлайн-приложение 2,1 миллиона рублей на якобы безопасный резервный счет. После этого гражданина направили в отделение банка оформить кредит на 3,1 миллиона. Все деньги потерпевший перевел злоумышленникам.

Теперь с этим будет разбираться полиция. Найти преступников нелегко. Они, как правило, пользуются подменными номерами. Сотрудники правоохранительных органов в очередной раз призывают граждан быть бдительными.