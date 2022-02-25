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25.02.2022 14:39
Рубрика: Власть

Адыгея вошла в число 10 лидеров среди регионов в строительстве и вводе жилья

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Республика Адыгея вошла в число 10 регионов - лидеров в строительстве жилья и его ввод на душу населения за последние три года. К такому выводу пришли аналитики минстроя РФ.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

О попадании республики в топ-10 сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Зампредседателя правительства РФ отметил системную работу регионов - лидеров по жилищному строительству.

"Для нашей республики - это один из результатов выполнения задач президента России по реализации национальных проектов, в том числе - "Жилье и городская среда". По данному нацпроекту к 2030 году в Адыгее необходимо ввести два миллиона 745 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году в регионе введено 307 тысяч квадратных метров жилья. Это - 119 процентов к показателю соответствующего периода предыдущего года. Доведенный показатель по вводу жилья на 2022 год - 310 тысяч квадратных метров. В этом году мы тоже намерены перевыполнить план и построить 328 квадратных метров жилья", - написал в своем аккаунте в "Инстаграме" глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Он отметил, что упор делается на комплексное развитие территорий, где одновременно с жилищным строительством планируется возведение инфраструктурных и социальных объектов, а также коммерческой недвижимости. Это позволяет привести населенные пункты к современному облику, избавляет от хаотичной застройки и создает комфортные условия для жизни людей.

"Сейчас в республике заключаются договоры на комплексное развитие пяти территорий общей площадью 212 гектаров, где планируется построить 1,417 миллиона квадратных метров жилья. Для достижения этой цели мы намерены эффективно использовать все инструменты, предоставляемые федеральным центром, в том числе по программе "Стимул". Такие задачи стоят перед минстроем Адыгеи, муниципалитетами", - подчеркнул Кумпилов.

Глава Адыгеи поставил задачи по развитию Энемского городского поселения

Он также поручил принять меры по предотвращению нарушений при предоставлении земельных участков под строительство, работать над созданием единого архитектурного облика муниципалитетов, благоустройством территорий, формированием комфортной городской среды.

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