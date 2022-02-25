Аэропорт Сочи вернулся к работе по штатному расписанию

Аэропорт Сочи вошел в обычное расписание. Ситуация полностью нормализовалась. Отложенных и задержанных рейсов больше нет. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Авиакомпаниями принимаются дополнительные меры, чтобы пассажиры всех отмененных рейсов как можно скорее добрались до пунктов назначения - назначаются авиалайнеры большей вместимости, - говорится в сообщении. - Для регуляции потоков пассажиров внутри здания работают городские волонтеры. Они помогают гостям города сориентироваться, быстро найти стойки регистрации и нужные выходы на посадку".

Кроме того, в Сочи планируется создать временный авиахаб, к которому будут подключены близлежащие аэропорты.

Напомним, накануне было решено до 2 марта закрыть 11 аэропортов на юге России. Воздушная гавань Сочи работала в штатном режиме, но были отменены 28 или 76 рейсов.