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25.02.2022 13:35
Рубрика: Экономика

Из Крыма в Москву назначили дополнительные поезда

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

На 25, 26 февраля, а также 1 марта из Симферополя в Москву будут курсировать дополнительные поезда на 866 мест. Их организует компания-оператор дальних пассажирских перевозок на полуостров. Стоимость билетов в ближайшее время не изменится, сообщили в министерстве курортов и туризма РК.

В ведомстве уточнили, что поезд отправляется из Симферополя в 20.00 и прибывает в Москву, на Казанский вокзал через сутки, в 4.00 утра следующего дня.

Из Москвы дополнительные поезда отправятся 27, 28 февраля и 3 марта в 14:50 и прибудут в Симферополь через день - в 20:10. Поезд будет в пути 32 часа. Продажа билетов откроется на сайте компании-перевозчика.

Накануне временно, до 2 марта, приостановлена работа аэропортов юга России. С авиакомпаниями достигнута договоренность о переносах билетов на рейсы на более поздние даты, либо возврате их стоимости. Попасть из Крыма в другие регионы РФ можно на автобусах и поездах, наземный транспорт работает в штатном режиме.

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