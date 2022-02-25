На южных курортах заморозили цены на проживание для туристов

Чтобы помочь отдыхающим, которые не смогли улететь домой, отельеры предлагают туристам хорошие бонусы. В Сочи цены установили на уровне бронирования, а некоторые гостиницы даже предложили продлить проживание со скидкой. Сейчас в городе-курорте находятся 76,3 тысячи гостей, доступно 649 объектов размещения: 67 процентов туристов отдыхают в прибрежном кластере, большая загрузка и в горных курортах. Мэр Сочи Алексей Копайгородский заверил, что подготовлен маневренный фонд для туристов на 6,5 тысячи мест, но он не задействован. Владельцы отелей пошли навстречу и предложили гостям услугу позднего выезда.
Как рассказал "РГ" гендиректор гостиницы "Лазурная" Александр Захаров, отель работает в штатном режиме. "Никто не разъезжается, - рассказал он. - Сегодня из двух номеров должны были выехать гости, но они остаются еще на пару дней. Мы предоставили им размещение. Цены не повышали".
Отельеры не только заморозили цены, но и предложили скидки. Например, в отеле горного курорта "Роза Хутор" они составляют 30 процентов. "У нас есть возможность остаться в Сочи еще на несколько дней, и мы решили воспользоваться такой возможностью, если рейс отменили, - объяснили супруги Виктор и Валентина Ковалевы из Москвы. - Приятно, что в отеле предложили скидку. Еще покатаемся на горных лыжах". Благо, погода позволяет проводить время на свежем воздухе. У моря температура составляет около 18 градусов тепла, а в горах +6 и идет снег.
По словам председателя правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Натальи Косьминой, из-за сложившейся обстановки потоки разделились. "Одни туристы отменили поездки, намеченные на ближайшие даты. Другие, наоборот, рады отправиться на курорт, причем даже семьями с детьми, - отметила она. - Я объясняю такие решения психологическими особенностями".
Крымские и севастопольские санатории и отели тоже предложили своим гостям, которые не смогли уехать из-за временной приостановки работы аэропорта, специальные условия на продление проживания со снижением стоимости до 50 процентов либо по себестоимости.
Как рассказала "РГ" представитель отеля "Riviera Sunrise Алушта" Екатерина Мильчинская, в отеле около 20 отдыхающих из разных регионов РФ. "Поскольку улететь невозможно, гости захотели остаться. Мы сразу решили продлить им пребывание по себестоимости: у нас есть тариф для туроператоров и турагентств, которые приезжают к нам, чтобы увидеть отель и потом его продавать, мы этот тариф применили к гостям", - рассказала Екатерина Мильчинская.
По данным минкурортов РК, некоторые средства размещения отменили штрафы за аннуляцию бронирования и переносят брони на весну с сохранением стоимости за номер. Также отели организовывают бесплатные трансферы в Краснодар.
Из Севастополя из-за временного прекращения авиасообщения не смогли уехать около 1500 туристов. Как рассказала "РГ" начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко, все отели, состоящие в турреестре города, подтвердили заморозку стоимости проживания для людей, вынужденно оставшихся в Севастополе, а некоторые снизили цены до 50 процентов. Отельеры также пообещали не применять к туристам штрафные санкции в связи с отменой бронирования. "Гости из пяти номеров остались до 2 марта, - рассказал "РГ" управляющий гостиничным комплексом "Хрустальный" Сергей Арбузов. - Мы для них снизили стоимость проживания на 50 процентов. А для новых бронирований на март сделали 20-процентную скидку". По его словам, туристы стали отменять бронирования на ближайшие одну-две недели. Им возвращают деньги в полном объеме. Также отель возвращает стоимость оставшихся дней гостям, которые хотят уехать раньше. "Работаем в штатном режиме. Это явление временное, переживем", - добавил Арбузов.
По словам Ларисы Остапенко, большинство туристов покидают город на автобусах, а некоторые купили билеты на поезда. Гостей консультируют о маршрутах, которыми они могут добраться домой. Самые востребованные направления - Москва и Сибирь. На маршрутах до Краснодара и Москвы ввели дополнительные автобусы, вдвое увеличив количество мест. Из Симферополя в Москву будут курсировать дополнительные поезда на 866 мест. Их организует компания-оператор дальних пассажирских перевозок. Стоимость билетов в ближайшее время не изменится.
Тем временем
Международный аэропорт Сочи станет временным хабом для пассажиров отмененных рейсов из Краснодара, Анапы, Геленджика и Симферополя, сообщила пресс-служба аэропорта. Вчера сочинская воздушная гавань обслужила более 24 тысяч человек. Для пассажиров отмененных рейсов организовали дополнительные поезда и запустили бесплатный шаттл от привокзальной площади аэропорта до железнодорожного вокзала Адлера. Два автобуса курсируют с интервалом в полчаса. Пассажирам помогают волонтеры.