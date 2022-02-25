На южных курортах заморозили цены на проживание для туристов

Из-за отмены авиарейсов в южных регионах России отели курортов на Кубани, в Крыму и Севастополе пошли навстречу туристам: где-то заморозили цены на проживание, а где-то сделали для застрявших отпускников 50-процентную скидку. Корреспонденты "РГ" выяснили, что эти меры будут действовать до возобновления авиасообщения.

Чтобы помочь отдыхающим, которые не смогли улететь домой, отельеры предлагают туристам хорошие бонусы. В Сочи цены установили на уровне бронирования, а некоторые гостиницы даже предложили продлить проживание со скидкой. Сейчас в городе-курорте находятся 76,3 тысячи гостей, доступно 649 объектов размещения: 67 процентов туристов отдыхают в прибрежном кластере, большая загрузка и в горных курортах. Мэр Сочи Алексей Копайгородский заверил, что подготовлен маневренный фонд для туристов на 6,5 тысячи мест, но он не задействован. Владельцы отелей пошли навстречу и предложили гостям услугу позднего выезда.

Как рассказал "РГ" гендиректор гостиницы "Лазурная" Александр Захаров, отель работает в штатном режиме. "Никто не разъезжается, - рассказал он. - Сегодня из двух номеров должны были выехать гости, но они остаются еще на пару дней. Мы предоставили им размещение. Цены не повышали".

Отели Севастополя подтвердили заморозку стоимости проживания для туристов, которые не могли улететь домой

Отельеры не только заморозили цены, но и предложили скидки. Например, в отеле горного курорта "Роза Хутор" они составляют 30 процентов. "У нас есть возможность остаться в Сочи еще на несколько дней, и мы решили воспользоваться такой возможностью, если рейс отменили, - объяснили супруги Виктор и Валентина Ковалевы из Москвы. - Приятно, что в отеле предложили скидку. Еще покатаемся на горных лыжах". Благо, погода позволяет проводить время на свежем воздухе. У моря температура составляет около 18 градусов тепла, а в горах +6 и идет снег.

По словам председателя правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Натальи Косьминой, из-за сложившейся обстановки потоки разделились. "Одни туристы отменили поездки, намеченные на ближайшие даты. Другие, наоборот, рады отправиться на курорт, причем даже семьями с детьми, - отметила она. - Я объясняю такие решения психологическими особенностями".

Крымские и севастопольские санатории и отели тоже предложили своим гостям, которые не смогли уехать из-за временной приостановки работы аэропорта, специальные условия на продление проживания со снижением стоимости до 50 процентов либо по себестоимости.

Как рассказала "РГ" представитель отеля "Riviera Sunrise Алушта" Екатерина Мильчинская, в отеле около 20 отдыхающих из разных регионов РФ. "Поскольку улететь невозможно, гости захотели остаться. Мы сразу решили продлить им пребывание по себестоимости: у нас есть тариф для туроператоров и турагентств, которые приезжают к нам, чтобы увидеть отель и потом его продавать, мы этот тариф применили к гостям", - рассказала Екатерина Мильчинская.

По данным минкурортов РК, некоторые средства размещения отменили штрафы за аннуляцию бронирования и переносят брони на весну с сохранением стоимости за номер. Также отели организовывают бесплатные трансферы в Краснодар.

Из Севастополя из-за временного прекращения авиасообщения не смогли уехать около 1500 туристов. Как рассказала "РГ" начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко, все отели, состоящие в турреестре города, подтвердили заморозку стоимости проживания для людей, вынужденно оставшихся в Севастополе, а некоторые снизили цены до 50 процентов. Отельеры также пообещали не применять к туристам штрафные санкции в связи с отменой бронирования. "Гости из пяти номеров остались до 2 марта, - рассказал "РГ" управляющий гостиничным комплексом "Хрустальный" Сергей Арбузов. - Мы для них снизили стоимость проживания на 50 процентов. А для новых бронирований на март сделали 20-процентную скидку". По его словам, туристы стали отменять бронирования на ближайшие одну-две недели. Им возвращают деньги в полном объеме. Также отель возвращает стоимость оставшихся дней гостям, которые хотят уехать раньше. "Работаем в штатном режиме. Это явление временное, переживем", - добавил Арбузов.

По словам Ларисы Остапенко, большинство туристов покидают город на автобусах, а некоторые купили билеты на поезда. Гостей консультируют о маршрутах, которыми они могут добраться домой. Самые востребованные направления - Москва и Сибирь. На маршрутах до Краснодара и Москвы ввели дополнительные автобусы, вдвое увеличив количество мест. Из Симферополя в Москву будут курсировать дополнительные поезда на 866 мест. Их организует компания-оператор дальних пассажирских перевозок. Стоимость билетов в ближайшее время не изменится.

Тем временем

Международный аэропорт Сочи станет временным хабом для пассажиров отмененных рейсов из Краснодара, Анапы, Геленджика и Симферополя, сообщила пресс-служба аэропорта. Вчера сочинская воздушная гавань обслужила более 24 тысяч человек. Для пассажиров отмененных рейсов организовали дополнительные поезда и запустили бесплатный шаттл от привокзальной площади аэропорта до железнодорожного вокзала Адлера. Два автобуса курсируют с интервалом в полчаса. Пассажирам помогают волонтеры.