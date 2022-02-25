Правительственные порталы Крыма подверглись DDOS-атаке

Международные хакеры уже второй день атакуют ключевые информационные ресурсы Крыма. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи РК.

- Атака началась в 20:27 24 февраля. Основной удар нанесен по порталу правительства РК с аномальным количеством запросов, - пояснил министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев. - Злоумышленники с ip-адресов из США, Индии, Северной и Южной Америк пытались вывести из строя сайт правительства Республики Крым и других значимых информационных ресурсов.

IT-специалисты предприняли все необходимые меры, чтоб купировать компьютерные угрозы. Сейчас все информационные ресурсы республики функционируют в штатном режиме.