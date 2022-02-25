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25.02.2022 11:39
Рубрика: Власть

Правительственные порталы Крыма подверглись DDOS-атаке

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Международные хакеры уже второй день атакуют ключевые информационные ресурсы Крыма. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи РК.

- Атака началась в 20:27 24 февраля. Основной удар нанесен по порталу правительства РК с аномальным количеством запросов, - пояснил министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев. - Злоумышленники с ip-адресов из США, Индии, Северной и Южной Америк пытались вывести из строя сайт правительства Республики Крым и других значимых информационных ресурсов.

IT-специалисты предприняли все необходимые меры, чтоб купировать компьютерные угрозы. Сейчас все информационные ресурсы республики функционируют в штатном режиме.

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