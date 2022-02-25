Таксиста заподозрили в убийстве 14-летней девочки под Астраханью

В Астраханской области 46-летний житель села Чаган, занимающийся частным извозом на автомобиле, задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по области.

Тело несовершеннолетней обнаружили рыбаки 23 февраля на берегу Волги в селе Чаган и обратились в правоохранительные органы. Криминалисты, обследовав дно реки, нашли сумочку девочки с личными вещами и мобильным телефоном.

Полицейские УМВД совместно со следователями СК оперативно вышли на след подозреваемого. В ходе допроса мужчина сообщил, что, увидев девочку возле магазина, вызвался подвести ее до дома. Затем он предложил "покататься" и привез на берег реки, где изнасиловал, связал руки и бросил в воду.

В настоящее время продолжается расследование для установления всех обстоятельств и сбора доказательств.