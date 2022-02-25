В РФ начался отбор банков для кредитования участников СЭЗ в Крыму

Минэкономразвития объявило о начале отбора банков для льготного кредитования участников свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе. Прием заявок начался в пятницу, 25 февраля и продлится 20 дней.

Программа льготного кредитования участников СЭЗ вступила в силу с 1 января 2022 года. По ее условиям процентная ставка для участника СЭЗ по кредиту на реализацию инвестиционного проекта компенсируется в размере ключевой ставки ЦБ. При этом ставка по кредитному договору не может превышать двукратный размер ключевой ставки Банка России. Общий размер предоставляемой банкам субсидии составит 1 млрд рублей.

По мнению экспертов, программа повысит заинтересованность бизнеса в реализации инвестпроектов в Крыму и Севастополе.

Результаты отбора будут размещены 15 апреля на официальном сайте Министерства экономического развития.