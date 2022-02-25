В Ростовской области под завалами обрушившейся шахты оказались три человека

В городе Звереве Ростовской области на угледобывающей шахте "Обуховская" произошло обрушение горной породы. По первоначальной информации под завалами оказались трое шахтеров.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС региона, инцидент произошел в 6:45 по московскому времени. Шахтеры находились в забое на глубине 550 метров.

"С ними установлена связь. Началась спасательная операция. В ней задействованы 31 человек из пожарно-спасательного подразделения и пять единиц техники", - сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что обстановка о событии на шахте "Обуховская" уточняется.

Отметим, что в декабре прошлого года в Ростовской области на угледобывающих шахтах "Садкинская" в Белокалитвинском районе и "Обуховская" в городе Зверево прошли учения военизированного горноспасательного отряда МЧС России.