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25.02.2022 13:52
Рубрика: Происшествия

В Ростовской области после обрушения в шахте "Обуховская" возбуждено дело

Текст: Лариса Ионова
Фото: Прокуратура Ростовской области Фото: Прокуратура Ростовской области
Фото: Прокуратура Ростовской области

Ростехнадзор после обрушения горной породы в ростовской шахте "Обуховская" возбудил административное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Напомним, ЧП произошло в 06.45 на угледобывающей шахте "Обуховская" в Зверево. Под завалами оказались трое рабочих. Горноспасатели, прибывшие к месту происшествия, начали спасательные работы. С рабочими, которые находились на глубине примерно 550 метров, была установлена связь.

В Ростовской области под завалами обрушившейся шахты оказались три человека

Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ - грубое нарушение требований промышленной безопасности, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления. Будет приостановлена эксплуатация вентиляционного штрека 401 шахты.

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