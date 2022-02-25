В Ростовской области после обрушения в шахте "Обуховская" возбуждено дело

Ростехнадзор после обрушения горной породы в ростовской шахте "Обуховская" возбудил административное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Напомним, ЧП произошло в 06.45 на угледобывающей шахте "Обуховская" в Зверево. Под завалами оказались трое рабочих. Горноспасатели, прибывшие к месту происшествия, начали спасательные работы. С рабочими, которые находились на глубине примерно 550 метров, была установлена связь.

Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ - грубое нарушение требований промышленной безопасности, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления. Будет приостановлена эксплуатация вентиляционного штрека 401 шахты.