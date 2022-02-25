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25.02.2022 09:00
Рубрика: Экономика

Ростуризм составляет списки туристов, которые пока не могут вернуться из-за рубежа

Текст: Анастасия Селиванова

Ростуризм вместе с Минтрансом составляют списки туристов, которые пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа на фоне приостановки работы аэропортов на юге РФ. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

"Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний. Мы также просим туристов, которые пока не могут вылететь в Россию, обращаться на запущенную Ростуризмом совместно с ОНФ и Фондом Росконгресс "горячую" линию по телефону 8 800 200-34-11. Линия работает ежедневно с 08:00 мск до 20:00 мск, звонок бесплатный. На эту линию можно обращаться за консультацией по всем вопросам, связанным с закрытием аэропортов", - говорится в сообщении.

Также совместно с общественным советом Ростуризма на сайте штабтуризм.рф работает онлайн-форма для приема обращений от туристов, которые не могут выехать из регионов с закрытыми аэропортами или не могут вернуться обратно, в том числе за границу.

В Минтрансе намерены не допустить повышения цен на билеты с юга России

О приостановке работы аэропортов в 11 городах юга России до 2 марта было объявлено накануне после начала военной спецоперации на Донбассе. В список городов с неработающими аэропортами вошли Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь. В этих городах сейчас находится около 150 тысяч туристов, включая 25 тысяч из организованных групп. Большинство пребывают в Крыму и Краснодарском крае.

Туристы, которые планировали вернуться домой в период с 24 февраля по 2 марта, вместо авиарейса могут поехать железной дорогой, для этого пущены дополнительные составы. Всю информацию можно узнать по номеру РЖД +7-800-775-00-00, купить билеты можно в кассах, на сайте РЖД или в приложении. Организованные группы туристов частично вывозятся туроператорами на автобусах.

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