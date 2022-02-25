В Севастополе на экотропе откроют маршрут для джипов и мотоциклов

На Большой севастопольской тропе в районе Балаклавы будет открыт новый маршрут для мотоциклистов и автомобилистов протяженностью 16 километров. Об этом сегодня рассказала журналистам начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.

- Разработан специальный маршрут, который позволит любителям эндуро и джипов кататься по Большой севастопольской тропе, - сообщила Остапенко. - Это сделано для безопасности пеших туристов на тропах, куда зачастую заезжают любители мотокросса и создают опасные ситуации.

Маршрут планируют открыть этой весной. Сейчас его маркируют, устанавливают знаки навигации и предупреждения для пешеходов, а также ограждение в местах пересечения с туристическими тропами.

После запуска нового маршрута Севприроднадзор начнет отслеживать выезды мотоциклов и автомобилей на пешеходные тропы и штрафовать нарушителей. Рейды будут проходить во время турсезона, чтобы приучить жителей и гостей города к правилам поведения на Большой севастопольской тропе.

Лариса Остапенко также рассказала, что на Большой севастопольской тропе определили места для 25 туристических стоянок, на которых будут созданы пикниковые зоны, палаточные лагеря, глэмпинги и кемпинги. Их будут открывать постепенно до 2025 года. В 2022 году запустят первые пять площадок в районе Инжира, Любимовки и других местах.

- Это позволит туристам и местным жителям ходить комфортно, цивилизованно по Большой севастопольской тропе, - отметила чиновница. - На каждой площадке будут минимальные удобства - туалеты, вода, места отдыха. Все площадки оформят в едином стиле, а набор услуг на них будет разный.

Планируется, что часть площадок выставят на аукцион и предоставят предпринимателям, а остальные будет обслуживать Севприроднадзор.