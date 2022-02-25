В Севастополе на экотропе откроют маршрут для джипов и мотоциклов

Новости

ЦБ проведет еще один аукцион репо "тонкой настройки" 18:25
Первый канал объявил об изменениях в сетке вещания 18:23
Путин: Российские офицеры в ходе спецоперации действуют героически 18:21
В Минфине призвали не принимать поспешных решений из-за падения курса рубля 18:12
Путин призвал украинских военных брать власть в свои руки 18:12
Мишустин пообещал любую поддержку попавшим под санкции банкам 18:08
Генпрокуратура будет блокировать фейки о проведении специальной операции России 18:04
ВСУ подвергают Донецк массированным обстрелам 18:00
Путин: Наши солдаты успешно выполняют задачу по защите Отечества 17:51
Мосбиржа отменила утренние торги на рынке акций и срочном рынке 28 февраля 17:42
Младшая сестра Непряевой выиграла золото на юниорском ЧМ 17:33
Минпромторг предложил начать маркировку пива с 1 октября 17:29
Захарова анонсировала участие Лаврова в сессии СПЧ ООН в Женеве 17:21
Испания передала России обвиняемого в вымогательстве имущества на 50 млн рублей 17:21
Минобороны: Завершено блокирование украинского города Чернигов 17:17
Чехия приостанавливает выдачу гражданам РФ виз и видов на жительство 17:10
Польша и Чехия закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов 17:08
Путин рассказал Си Цзиньпину о готовности направить делегацию для переговоров с Киевом 17:06
ЛНР: Западное оружие используется ВСУ вовсе не для обороны 17:06
Кремль: Си Цзиньпин с уважением отозвался о действиях РФ в ситуации вокруг Украины 16:51
Глава РСПП Шохин предложил создать платежную систему в странах БРИКС 16:45
Президент Узбекистана с пониманием отнесся к спецоперации РФ на Украине 16:38
У Ангелы Меркель украли кошелек в магазине 16:33
Доктор Мясников назвал любимый всеми продукт, угрожающий здоровью 16:31
Лукашенко отметил высокую явку на досрочном голосовании по конституции 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 17:10
Рубрика: Экономика

В Севастополе на экотропе откроют маршрут для джипов и мотоциклов

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

На Большой севастопольской тропе в районе Балаклавы будет открыт новый маршрут для мотоциклистов и автомобилистов протяженностью 16 километров. Об этом сегодня рассказала журналистам начальник управления туризма Севастополя Лариса Остапенко.

- Разработан специальный маршрут, который позволит любителям эндуро и джипов кататься по Большой севастопольской тропе, - сообщила Остапенко. - Это сделано для безопасности пеших туристов на тропах, куда зачастую заезжают любители мотокросса и создают опасные ситуации.

Маршрут планируют открыть этой весной. Сейчас его маркируют, устанавливают знаки навигации и предупреждения для пешеходов, а также ограждение в местах пересечения с туристическими тропами.

После запуска нового маршрута Севприроднадзор начнет отслеживать выезды мотоциклов и автомобилей на пешеходные тропы и штрафовать нарушителей. Рейды будут проходить во время турсезона, чтобы приучить жителей и гостей города к правилам поведения на Большой севастопольской тропе.

Из Севастополя не смогли уехать 1500 туристов из-за отмены авиарейсов

Лариса Остапенко также рассказала, что на Большой севастопольской тропе определили места для 25 туристических стоянок, на которых будут созданы пикниковые зоны, палаточные лагеря, глэмпинги и кемпинги. Их будут открывать постепенно до 2025 года. В 2022 году запустят первые пять площадок в районе Инжира, Любимовки и других местах.

- Это позволит туристам и местным жителям ходить комфортно, цивилизованно по Большой севастопольской тропе, - отметила чиновница. - На каждой площадке будут минимальные удобства - туалеты, вода, места отдыха. Все площадки оформят в едином стиле, а набор услуг на них будет разный.

Планируется, что часть площадок выставят на аукцион и предоставят предпринимателям, а остальные будет обслуживать Севприроднадзор.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Отдых и туризм в России

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Захарова: РФ получила от Украины ноту о разрыве дипотношений
Росавиация запретила полеты британских самолетов над территорией России
Песков оценил заявление Зеленского про нейтральный статус Украины
АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза
Сколько стоит лечение COVID-19