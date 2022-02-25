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25.02.2022 20:38
Рубрика: Культура

В Севастополе выбрали эскиз военного музея на Хрустальном

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
В Севастополе подвели итоги конкурса архитектурных концепций музейно-мемориального комплекса "Защитникам Севастополя 1941-1942 годов", который будет построен в центре города на мысе Хрустальном.
Фото: Архитектурное бюро "Остоженка" Фото: Архитектурное бюро "Остоженка"
Фото: Архитектурное бюро "Остоженка"

На конкурс с призовым фондом 1,8 миллиона рублей поступило 15 эскизов от архитекторов из Севастополя, Симферополя, Москвы, Ижевска, Йошкар-Олы. Их работы оценивало жюри из 13 человек, среди которых - представители севастопольских и всероссийских ассоциаций художников и архитекторов, ветеранских организаций, правительства и Заксобрания Севастополя, фонда "Национальное культурное наследие".

Победителем стал проект архитектурного бюро "Остоженка" (Москва), на втором месте - архитектор Евгений Машошин (Севастополь), на третьем - мастерская Rastvorgroup (Симферополь). Они получат в качестве приза 1 миллион, 500 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

- Мы провели открытый конкурс, в котором любой мог принять участие, - рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. - Поступило большое количество работ. С членами жюри мы договорились, что не будем предварительно обсуждать проекты, чтобы не было взаимовлияния. Каждый эксперт поставил свою оценку.

Мемориал будет построен на участке площадью 2,26 гектара между памятником "Солдату и Матросу", обелиском "Городу-герою Севастополю" и зданием Морского гидрофизического института РАН.

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Архитекторы из бюро "Остоженка" предложили создать в центре участка искусственный зеленый холм высотой 6 метров и возвести на нем бельведер - каменное строение высотой 21 метр с колоннами по периметру и решетчатой крышей. Под ним разместят "пугающий артефакт прошедшей войны" - осколки немецких снарядов и бомб, сброшенных на севастопольскую землю.

Внутри холма расположатся помещения музея, а на двух подземных уровнях - автостоянка на 240 машин. Колонны предложено облицевать инкерманским камнем, а вход в музей - стальными листами. В музее будут многофункциональные выставочные залы, кино- и лекционный зал на 50 мест, аудитории для образовательных мероприятий, административные помещения. Въезд на парковку организуют с улицы Капитанской, которая находится ниже по склону. Из музея также предусмотрен выход к месту археологических раскопок - остаткам батареи №8 времен первой обороны Севастополя 1854-1855 годов, найденным в начале 2020 года.

"Мемориальный комплекс представляет собой компактное трехуровневое сооружение, рационально занимающее отведенный участок", - отмечают авторы концепции.

Фото: Архитектурное бюро "Остоженка"

Справка "РГ"

Музей, посвященный обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны, планировали построить на мысе Хрустальном еще в советские годы, здание начали возводить в 1980-х годах, но из-за развала СССР так и не достроили. Военный музей будет построен рядом с объектами культурно-образовательного кластера, который создается в районе мыса Хрустального по поручению президента России, - театром оперы и балета, художественной галереей и хореографической академией.

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