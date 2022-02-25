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25.02.2022 14:39
Рубрика: Власть

Власти Астраханской области начали подготовку к весеннему паводку

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил облправительству сформулировать предложения по организации оптимального для региона половодья. График пропуска вод глава области обсудит с руководством Росводресурсов и Росрыболовства, чтобы паводок прошел удачно для рыбохозяйственной и сельскохозотраслей.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

Как сообщает пресс-служба губернатора, сценарий весенних паводков определяется на заседаниях межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы гидроузлов водохранилищ Волжско-Камского каскада при Росводресурсах с учетом складывающейся водохозяйственной и гидрологической обстановки. В группу входят представители федеральных органов власти, регионов Волжско-Камского бассейна и профильных ведомств.

Первое заседание уже состоялось, но сценарий организации паводка пока не определен. По мнению заместителя вице-премьера, астраханского облправительства Михаила Богомолова, это связано с тем, что весна началась раньше обычного и пока сложно делать дальнейшие прогнозы по температурному режиму. Между тем, температура имеет большое значение для нереста. Например, вобла, которая в настоящее время находится под угрозой исчезновения, начинает активно нереститься при восьми градусах тепла и, если к этому времени не будет обеспечен оптимальный объем сброса воды, мальки могут погибнуть.

Кроме того, сложилась неоднозначная ситуация со снегозапасами. Несмотря на то, что снега зимой была достаточно, глубина промерзания грунта в районе водохранилищ оказалась ниже обычной. Например, в Пермском крае она составила всего 40 сантиметров вместе 1,2-1,5 метра ранее. Таким образом, возникает опасность, что при таянии снега водохранилища не наберут достаточного количества воды, так как она просто уйдет в грунт.

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- Для удачного прохождения паводка главное, чтобы действия науки, органов региональной и федеральной власти по температурному режиму и гидрологической обстановке были синхронизированы, - подчеркнул Михаил Богомолов. - Важно следить, чтобы сбросы с водохранилища совпали с оптимальным температурным режимом, чтобы вода максимально копилась в водохранилище, не расходовалась нерационально.

По его словам, хороший паводок даст эффект на многие годы вперед - пополнится популяция рыб и в целом улучшится экологическая и гидрологическая обстановка в регионе.

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