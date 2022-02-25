Какие предметы выбрали уральские выпускники для сдачи ЕГЭ в 2022 году

В Свердловской области в 2022 году сдавать ЕГЭ планирует 20 тысяч человек - среди них нынешние выпускники и те, кто получил среднее образование в предыдущие годы.

Как сообщили в департаменте информационной политики, организация ЕГЭ идет полным ходом - в министерстве образования готовят наблюдателей, акцию "ЕГЭ для родителей" (там взрослые знакомятся с процедурой экзамена, требованиями и заданиями). Также уже прошли тренировочные экзамены для выпускников.

С предметами экзаменуемые тоже определились. Так, 18 тысяч участников будут сдавать русский язык - без этого теста не получить аттестат об окончании школы и не поступить в вуз, так как это обязательный предмет для любого факультета. По традиции популярным предметом по выбору стало обществознание. К нему готовятся 9938 испытуемых.

9313 человек выбрали для сдачи математику профильного уровня, этот экзамен нужен для поступления в вузы. 9077 будут сдавать только базовый уровень - он нужен только для получения аттестата.

Информатику и информационно-коммуникационные технологии в качестве предмета для сдачи госэкзамена выбрали больше четырех тысяч уральцев. Раньше это место занимала физика, лидерство сменилось впервые за много лет существования такой формы проверки знаний.

Напомним, можно бесплатно и самостоятельно готовиться к контрольной точке: на сайте Федерального института педагогических измерений размещена актуальная информация по подготовке к ЕГЭ в этом году. Там же можно найти демоверсии тестов к ЕГЭ по всем предметам. Разделы "Навигатор подготовки" и "Методическая копилка" помогут в самостоятельной подготовке к экзаменам. На YouTube-канале "Рособрнадзор" собраны видео-лекции по подготовке к экзамену.