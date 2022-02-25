Какие предметы выбрали уральские выпускники для сдачи ЕГЭ в 2022 году

Новости

Муфтий Крганов: Запад восемь лет игнорировал и игнорирует страдания людей Донбасса 13:50
Песков: Россия не меняет свои позиции, как бабочка 13:49
Песков объяснил отмену полетов на юге России 13:49
Песков заявил о неизбежности ответных мер на санкции Запада 13:48
Песков назвал решаемыми проблемы из-за санкций 13:47
Песков: Мы ждали скоординированного ответа Запада на спецоперацию на Украине 13:41
Лавров: Зеленский врет, когда говорит о нейтральном статусе Украины 13:40
Минск: "Белавиа" скорректировала расписание своих рейсов 13:37
Причиной хлопка газа в доме на востоке Москвы стало неосторожное обращение жильца с оборудованием 13:35
Из Крыма в Москву назначили дополнительные поезда 13:35
Главы МИД РФ и Индии обсудили ситуацию на Украине 13:23
Лукашенко возложил ответственность за происходящее на Украине на руководство этой страны 13:22
Пушилин: Войска ДНР и ЛНР выйдут на административные границы в течение нескольких дней 13:21
Жительница Донецка: Дефицита продуктов нет 13:14
Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж 13:12
Дочь экс-президента Казахстана слагает с себя полномочия депутата 13:04
Лукашенко прокомментировал ситуацию с ценами и ростом инфляции 12:55
В работе сервисов трех российских банков зафиксированы сбои 12:45
Матвиенко: Ответный пакет санкций готов, власти РФ знают слабые места Запада 12:44
В Ростовской области 9000 беженцев из Донбасса протестировали на COVID-19 12:38
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 12:33
В Москве задержали подозреваемых в убийстве футбольного агента 12:29
Пушилин: Гуманитарная помощь поступает из разных регионов России 12:26
Первый энергоблок БелАЭС будет остановлен в конце апреля 12:22
Глава ДНР пообещал снизить или отменить налоги 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 12:56
Рубрика: Общество

Какие предметы выбрали уральские выпускники для сдачи ЕГЭ в 2022 году

Текст: Анна Ласточкина

В Свердловской области в 2022 году сдавать ЕГЭ планирует 20 тысяч человек - среди них нынешние выпускники и те, кто получил среднее образование в предыдущие годы.

Как сообщили в департаменте информационной политики, организация ЕГЭ идет полным ходом - в министерстве образования готовят наблюдателей, акцию "ЕГЭ для родителей" (там взрослые знакомятся с процедурой экзамена, требованиями и заданиями). Также уже прошли тренировочные экзамены для выпускников.

С предметами экзаменуемые тоже определились. Так, 18 тысяч участников будут сдавать русский язык - без этого теста не получить аттестат об окончании школы и не поступить в вуз, так как это обязательный предмет для любого факультета. По традиции популярным предметом по выбору стало обществознание. К нему готовятся 9938 испытуемых.

9313 человек выбрали для сдачи математику профильного уровня, этот экзамен нужен для поступления в вузы. 9077 будут сдавать только базовый уровень - он нужен только для получения аттестата.

ЕГЭ-2022 сдадут более 700 тысяч человек

Информатику и информационно-коммуникационные технологии в качестве предмета для сдачи госэкзамена выбрали больше четырех тысяч уральцев. Раньше это место занимала физика, лидерство сменилось впервые за много лет существования такой формы проверки знаний.

Напомним, можно бесплатно и самостоятельно готовиться к контрольной точке: на сайте Федерального института педагогических измерений размещена актуальная информация по подготовке к ЕГЭ в этом году. Там же можно найти демоверсии тестов к ЕГЭ по всем предметам. Разделы "Навигатор подготовки" и "Методическая копилка" помогут в самостоятельной подготовке к экзаменам. На YouTube-канале "Рособрнадзор" собраны видео-лекции по подготовке к экзамену.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область ЕГЭ в России

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС
Двое учителей погибли в Горловке при обстреле ВСУ здания школы
Минобороны Франции: Ни у кого в Европе и США нет желания воевать с Россией
Зеленский пожаловался на "одиночество"
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших